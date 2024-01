Máte doma dalekohled nebo dokonce teleskop? I když se budou jistě hodit, mnohé z těchto úkazů můžete pozorovat i bez nich. Na obloze se toho bude dít v příštím roce spousta a byla by škoda nechat těchto patnáct jevů ujít. Dokonce i letošní kometa by měla být velmi jasná a pozorovatelná okem.

Padá hvězda aneb co se bude dít na obloze v roce 2024

Co se stane v roce 2024 na Zemi můžeme jen hádat. Co se ale bude dít na obloze se dá odhadnout a vypočítat, a proto si už nyní můžete zapsat tahle data do kalendáře. Nenechte si uniknout těchto sedm úžasných, a hlavně pozorovatelných úkazů na nebeské scéně v tomto roce! Je jich samozřejmě ještě mnohem víc, ale různé konjunkce planet můžeme nechat amatérským pozorovatelům a milovníkům astronomie.

Slovem, ale také obrazem komentuje devět letošních úkazů také následující video z YouTube kanálu Tech Orbit. Bohužel ne všechnu budou pozorovatelné také u nás.

Zdroj: Youtube

Meteorické roje a družice v roce 2024

4. ledna: Meteorický roj Kvadrantid

Rok odstartuje meteorický roj Kvadrantidy, krátká, ale intenzivní přehlídka, jejíž se očekává nad ránem 4. ledna, kdy se můžete těšit až na osmdesát meteorů z hodinu. Pozorování bohužel může narušit Měsíc v poslední čtvrti, ale modré meteory by měly být viditelné i přes měsíční svit.

3.-8.května: Prach Halleyovy komety čili meteorický roj Akvaridy

Ač budou Akvaridy pozorovatelné těsně nad obzorem, a proto nemáme ty nejideálnější podmínky jako jinde na planetě, meteorický roj nezklame. Pohled především východním směrem k horizontu by měl nabízet desítky meteorů za hodinu. A to nejen v noci na 6.května, kdy úkaz vrcholí, ale i několik dní před a po.

20.červen letní slunovrat a družice

Během letního slunovratu čili okolo 20. června jsou ty nejlepší podmínky ke sledování satelitů, které světlo pouze odrážejí, a proto bývají viditelné jen někdy. Obzvlášť zajímavé je pozorování nově vypuštěných satelitů Starlink, které putují jako vláček oblohou. Zda poletí některý den přímo nad vámi si můžete zjistit na různých stránkách, které vám sdělí pohyb satelitů Starlink nad vaší lokací, ale jsou schopné ukázat i aktuální pohyb družic ve světě. V roce 2024 bude každý měsíc vypuštěno 50 družic Starlink, takže šanci zastihnout je na noční obloze osvícené určitě budete mít.

11.-12. srpna: Meteorický roj Perseidy

Meteorický roj Perseid slibuje v roce 2024 velkolepou podívanou, při které bude na minimálně světelně znečištěných místech v republice viditelných až 90 „padajících hvězd“ za hodinu.

close info Profimedia zoom_in Perseidy budou letos dobře pozorovatelné.

Podzim ve znamení superúplňku a komety

18. října: Největší úplněk roku 2024 s částečným zatměním

Superúplněk nastane 18. října, kdy se Měsíc ocitne v úplňku jen několik hodin poté, co dosáhne nejbližšího bodu k Zemi. Ve stejnou noc ovšem dochází tak k rychlému částečnému zatmění, a proto nebude Luna výjimečně jasná, na druhou stranu bude mít na obloze doprovod v podobě Saturnu. Superúplněk bude také v listopadu a prosinci.

V říjnu se také očekává jasná kometa

Předpokládá se, že koncem října proletí blízko Slunce a Země kometa Tsuchinshan-ATLAS, která by měla být viditelná pouhým okem neboť je velmi jasná. Tsuchinshan–ATLAS byla objevená teprve na začátku minulého roku a řítí se galaxií rychlostí 17,9 km/s.

13.-14. prosince: Měsíc zakryje meteory Geminidy

Meteorický roj Geminid, který bývá obvykle hlavní atrakcí, bude v roce 2024 méně viditelný kvůli úplňku, který 15. prosince zaplaví oblohu jasným svitem. Nejlépe pozorovatelné by měly být totiž Geminidy noc před úplňkem.

close info Shutterstock zoom_in Podzimní úplňky budou jasné a blízko zemi.

Na zatmění slunce do Ameriky

Pokud plánujete v dubnu návštěvu Severní Ameriky, pak se můžete těšit také na 8. dubna, kdy zde bude pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Bude viditelné na trase od tichomořského pobřeží Mexika až po atlantické pobřeží Newfoundlandu.

Jihoameričané se zase mohou 2. října pokochat pohledem na prstencové zatmění Slunce, které bude viditelné především nad Tichým oceánem, dopadne na Velikonoční ostrov a přejde přes část Chile a Argentiny.

