3 znamení zvěrokruhu, která do konce roku čeká samé neštěstí. Nejste mezi nimi?

Některým znamením se do konce roku 2023 bude více či méně lepit smůla na paty. Je to dáno jejich horoskopem a postavením planet v době jejich narození. Naštěstí ale astrologové předkládají i pár tipů, jak se problémům s předstihem vyhnout. Která znamení se ocitla na černé listině?

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka by měli ze svého zarputilého chování rapidně ubrat, aby začali vidět věci a signály, které jim přinášejí všední dny a jimiž jsou obklopeni. V případě, že se budou dogmaticky držet svých postojů a názorů, hrozí jim do konce roku nejen opuštění partnerem, ale i riziko onemocnění. Býci by se měli ze všeho nejdřív uklidnit a uvědomit si, že ne všechno, za čím se tvrdohlavě ženou, za to stojí.

I když se zdá vše ztraceno, nemusí tomu tak vždy být. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi do konce letošního roku čeká nejen těžká pracovní zkouška, ale i nástraha v podobě milostného románku. Myslí si, že vše zvládnou levou zadní, ale pozor na to. Postavení hvězd je v jejich případě pevně dané a tak, aby vše ustáli, je třeba upřednostnit pohodu u rodinného krbu než romantické vzplanutí, i když se tváří jakkoli osudově. Pracovně se jim vše podaří, jen když budou postupovat systematicky a nic nepodcení.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci se pod tíhou nečekaného sledu zásadních, byť ne naprosto tragických událostí, mohou ve své nezřízené citlivosti dopracovat až k hlubokým depresím. Dále by měli být opatrní na finanční transakce, neboť jim hrozí ztráta většího objemu peněz. Jak z toho ven?

Astrologové doporučují lidem narozeným ve znamení Raka zaměřit se do konce roku na dostatek aktivního odpočinku, cestování s blízkými přáteli nebo svojí rodinou. Finanční transakce by měli nechat až na začátek příštího roku.

Zdroj: stylecaster.com, astrotalk.com