S přibývajícím věkem by každá žena měla vědět, jak se správně líčit a které kosmetické prostředky využívat, aby si zbytečně nepřidávala roky, ale naopak vypadala stále svěží a plná vitality. Jakou nenosit rtěnku po padesátce a na které odstíny jednoznačně vsadit?

Chcete vypadat elegantně a zajímavě i v pokročilejším věku? Kromě jiného se zaměřte v líčení i na odstín rtěnky, který podtrhne vaši celkovou krásu a veškeré přednosti. Výběr odpovídající barvy může být pro někoho doslova nadlidský úkol a byla by škoda vnadnosti správně zvýrazněných rtů nevyužít. Co vše při výběru správné rtěnky zvážit a kterým odstínům se raději vyhnout?

Chcete se dozvědět zajímavé tipy, kterým chybám se vyhnout při líčení, abyste nevypadala starší, ale naopak svěží a mladší? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Krásné s Baru:

Zdroj: Youtube

Padesátka neznamená nebýt šik

Stárnutí k životu sice patří, ale neznamená to, že jsou ženy po padesátce za svým zenitem. Naopak zrají jako dobré kvalitní víno a s dnešními možnosti všech omlazovacích metod a zdravým životním stylem mohou vypadat stále na věk, který by jim nikdo nehádal. Důležité je se o sebe stále pečlivě starat, vypadat co nejpřirozeněji a při líčení dát na rady zkušených vizážistů. Ačkoli rty ve vyšším věku ztrácejí svou mladistvou pružnost a výrazný odstín, může to zachránit správně vybraný typ a barva rtěnky.

close info Shutterstock / Shutterstock.com zoom_in Stárnutí k životu sice patří, ale neznamená to, že jsou ženy po padesátce za svým zenitem.

Jaký druh rtěnky zvolit

Starší ženy mají rty zpravidla málo hydratované, a proto byste se měly vyhýbat rtěnkám, které vysušují. Nevhodné jsou v tomto ohledu ve většině případů rtěnky tekuté a matující, které mají navíc tendenci se vpíjet do drobných vrásek kolem úst. Zbytečně upozorňují na případné nedostatky, přidávají roky a kazí celkově krásnou tvář. Raději volte rtěnky hydratující a vyživující, mnohdy udělá výbornou službu i jemný tónovací balzám.

Základní princip výběru odstínu

Tmavou či světlou barvu? Zde nedostanete jednoznačnou odpověď, záleží totiž na mnoha dalších aspektech. Je potřeba vždy barvu přizpůsobit nejen zbytku líčení, ale i tomu, co máte na sobě za model a kam se zrovna chystáte.

Není důvod, proč byste se měly po padesátce vzdávat i odpovídajících výraznějších barev, ale vždy je nutné se držet důležité zásady. Když budete mít make-up s výrazně nalíčenýma očima, na rty zvolte jemnější odstíny. Tento princip platí i naopak, jakmile jsou oči namalované jen něžně, rty naopak vypíchněte, ale vždy s náležitým citem.

close info shutterstock.com zoom_in Tmavou či světlou barvu? Zde nedostanete jednoznačnou odpověď, záleží totiž na mnoha dalších aspektech.

Záleží i na tvaru rtů a tónu pleti

Neméně podstatným kritériem pro správný odstín rtěnky je i velikost a tvar rtů, kterými disponujete. Jestliže patříte k ženám s úzkými rty, sázejte raději na světlejší odstín a nejlépe s lesklým efektem.

Ženy s plnými a velkými rty si mohou dovolit o něco výraznější barvy. V obou případech však hraje důležitou roli i podtón pleti. K bronzovému se nehodí studené odstíny a ke světlému hodně tmavé barvy. Dle těchto pravidel doporučují zkušení vizážisté starším ženám přirozenější odstíny rtěnek, které by měly vždy s podtóny pleti harmonizovat.

5 odstínů, kterým se vyhnout

Zcela určitě se vyhněte tmavě hnědé barvě, která je pro zralé ženy velmi tvrdá a bude vás dělat nejen starší, ale svým způsobem i „vyžilou“. Podobným způsobem působí i ve vysoce tmavých odstínech barva vínová a fialová. Stejně tak dejte vale křiklavým růžovým rtěnkám a zapomeňte i na nevkusné neonové odstíny.

A na které rtěnky naopak vsadit?

Zralým ženám ubírají věk nejvíce teplé, umírněné a světlé barvy v jemných odstínech, které rozjasní celý obličej a podtrhnou přirozenou barvu pleti. A jaké jsou pro starší ženy letošní trendy dle stylistů a vizážistů? Jednoznačně vítězí odstíny starorůžové, broskvové, korálové, malinové a také v barvách karamelu.

Zdroje: www.i-senior.cz, www.svetzeny.cz