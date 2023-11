Zpříjemněte si čekání na Vánoce stylovým adventním kalendářem. Přinese vám spoustu krásných překvapení a navíc poslouží i jako stylová dekorace!

První adventní kalendář spatřil světlo světa v roce 1851. Ale s tím dnešním neměl moc společného. Přestože byl určený především dětem, o sladkostech nebyla ani řeč. Tehdejší adventní kalendář měl podobu vesnice. V každém okénku vesnického domku byl ukrytý verš z bible nebo nějaká kontrolní otázka na náboženské téma. Přesto, že pro někoho taková „náboženská prověrka“ mohla být pruda, spousta dětí ji milovalo. Vždyť šlo o vánoční záležitost, která probíhala jen jednou do roka. Tak kdo by se na takové „namátkové zkoušení“ zlobil!

Mnichovský zlepšovák

Později byl adventní kalendář k mání v papírové formě. S tímto nápadem přišel v roce 1908 mnichovský tiskař Gerard Lang. Údajně ho k tomu inspirovala vzpomínka na dětství, kdy mu maminka o adventu nachystala vždy 24 sušenek – tedy na každý den jednu. Koncept Gerarda Langa byl ale trochu jiný. Místo dobrot nabízely jeho kalendáře různé veršovánky na každý den, které si mohly děti překrýt vystřiženým vánočním obrázkem. Koncept Gerarda Langa skončil ve třicátých letech minulého století. Během druhé světové války ho nahradily adventní kalendáře s nacistickou propagandou. Vánočního ducha v adventních kalendářích vzkřísil až po válce jistý Richard Sellmer ze Stutgarttu. Ale pamlsky a drobnosti se v „adventních okýnkách“ začaly používat až během padesátých let 20. století. A tak je tomu dodnes… Moderní adventní kalendář se už neomezuje jen na obrázky nebo sladkosti, ale také na drobnou kosmetiku a různé radůstky.

Jednou z variant adventního kalendáře bývaly i tabulky, kde se počítaly dny do Vánoc.

Překvapení s bonusem

Jak už to bývá, kupovaná radost je krásná, ale vlastnoručně vyrobená ještě krásnější. Pokud máte čas a šikovné ruce, poradíme vám, jak si vyrobit stylový adventní kalendář, který se stane ozdobou interiéru a navíc potěší i vaše blízké. Co na něj budete potřebovat: 24 stejných obálek (ideální jsou třeba ty z přírodního papíru), klubko červené stuhy, oboustrannou lepicí pásku, pečetní voskovou tyčinku s knotem a razítko (koupíte v kreativních potřebách), zlatou fixu, umělé větve z borovice, přírodní provázek, zahradnický drát. Už máte všechno pohromadě? Tak jdeme na to…

Na výrobu adventního kalendáře použijte obálky z přírodního papíru.

Naplňte obálky překvapením

Nejdříve nadepište obálky čísly – 1 až 24. Pak do každé z nich uschovejte různé drobné dárky. Může jít o drobnou minci, lístek do kina, pleťovou masku nebo třeba i voucher na „domácí masáž“. Obálky zalepte a převažte červenou stuhou tak, aby byl dostatečně dlouhý konec na zavěšení. Zapalte pečetní voskovou tyčinku a nakapejte trochu vosku přes stuhu a zhruba 10 sekund poté na voskovou vrstvu zatlačte pečetní razítko. Držte ho na místě zhruba 20 sekund, aby byl otisk co nejlepší. Tímto způsobem ozdobte všech 24 obálek.

Verzí obálkových adventních kalendářů je spousta. Klasické poštovní obálky můžete nahradit i papírovými pytlíčky.

Aranžování větviček

Větvičky pevně svažte k sobě zahradnickým drátem tak, aby vytvořily tvar oblouku. Zelenou ozdobu svažte uprostřed a na koncích provázkem, abyste vytvořili oporu k zavěšení. Na větvičky pak připevněte stuhy s obálkami. A máte hotovo!

