Kateřina Jelínková 30. 11. 2023

Adventní čas je krásná doba, kterou bychom si měli umět užít. Jistě – není to jednoduché a příprav i ostatní práce je tolik… Na výrobu adventního věnce si ale čas udělá většina z nás, a tak se pojďme podívat na to, jaké materiály bude dobré použít, aby nám dělal radost opravdu až do Štědrého dne.

Bez adventního věnce si předvánoční čas dnes už snad ani neumíme představit, i když moderní doba přináší i jiné podoby než právě kruh. V dobách před listopadovou revolucí se v Československu advent obecně příliš nepřipomínal, jde o církevní “záležitost”, kterou režim příliš nepodporoval. A tak se i novodobá tradice výroby adventních věnců u nás začala šířit až přibližně před třiceti lety a je třeba poznamenat, že se zde zabydlela opravdu velmi rychle. Jaký materiál bude nejlepší zvolit na jeho výrobu? Inspiraci na krásnou adventní výzdobu přináší také youtubový účet Joyanna Art and Craft: Zdroj: Youtube Jedle bude lepší Někteří lidé dělají tu velkou chybu, že si k výrobě této adventní dekorace vyberou například smrkové chvojí. Takový věnec ale bude krásný jen pár dnů, než začne jehličí opadávat. Mnohem výhodnější bude tedy použití jedlových větviček, které ani při vysychání jehličky nepouští a nebudeme se tak muset bát s věncem v případě potřeby manipulovat. Túje je vhodná pro malé výtvarníky Slaměný nebo třeba i polystyrenový korpus jsme zvyklí obalovat větvičkami jehličnanů, ale stejně dobře (nebo snad ještě lépe) poslouží také túje, se kterou se navíc velmi dobře manipuluje a je přizpůsobivá. Pokud budete vyrábět adventní věnec s dětmi, půjde patrně o ideální volbu. Tis je krásný, ale pozor na něj Podobně jako túji můžeme využít také tis, ale v tomto případě je třeba dát si pozor, protože jde o rostlinu jedovatou, kterou bychom naopak dětem do ručiček dávat raději neměli. Jestliže nehrozí ani nebezpečí, že by se o věnec “postarala” třeba zvířata, pak směle do toho, věnec bude jistě nádherný. Klacíky? Proč ne? Nikde není psáno, že adventní věnec musí mít jen zelený základ. Je to sice tradičnější volba, ale pro zručnější domácí výtvarníky jistě nebude složitá ani výroba z kratších klacíků nasbíraných buď v lese, nebo na vlastní zahradě. Silnější kousky nádherně doplní éterické a snadno ohebné větve břízy, které z takového adventního věnce vykouzlí nádhernou jemnou dekoraci, kterou bude stačit dozdobit jiným přírodním materiálem nebo třeba režnou stužkou či jemnější krajkou – a nádhera bude na světě. close info Shutterstock zoom_in Bude letos vaším favoritem tradiční věnec z chvojí a přírodních ozdob, nebo modernější proutěný? Šišky různých tvarů i velikostí Zkoušeli jste někdy vyrobit adventní věnec ze šišek? Ani tento materiál by rozhodně neměl ujít naší pozornosti, a když si uděláte procházku po lese, objevíte nepřeberné množství větších i menších šišek nejrůznějších tvarů, které je možné libovolně kombinovat. Hnědý věnec pak doplníme třeba borovými větévkami, které můžeme v průběhu adventu i několikrát vyměnit a věnec bude stále jako nový. Mech je krásný, ale má svá úskalí Jestliže bychom ale skutečně trvali na zeleném základu, pak bychom mohli sáhnout například po mechu. Ve specializovaných prodejnách je dnes možné koupit dokonce takzvaný stabilizovaný mech, který si svoji strukturu a barvu zachová dokonce po mnoho měsíců i let, ale pro naše potřeby postačí jistě kousek mechu ze zahrádky. Proč ze zahrádky? Protože za mech přinesený z lesa hrozí i poměrně vysoká pokuta. Zkuste listnatý věnec Další zajímavou volbou pro ozvláštnění adventního věnce jsou také listnaté větvičky, jako jsou například ty břečťanové, cesmínové nebo buxusové. Můžeme jimi pokrýt celý korpus nebo jen dozdobit už téměř hotové dílo. V každém případě odvedou velmi dobrou práci a budou vypadat skvěle po dlouhou dobu. Související články close Domov a bydlení Proč se má adventní věnec zapalovat proti směru hodinových ručiček? Kdo to poruší, riskuje video close Hobby Dekorace z jehličí jsou úplně zadarmo. Vypadají úžasně a jsou neskutečně snadné. Inspirujte se video Zdroje: prima-receptar.cz, www.bauhaus.cz, www.prozeny.cz

