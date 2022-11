Jak je na tom vaše znamení s alkoholem? Patříte mezi ty s nejhorší kocovinou?

Ach ta víkendová rána. Pokud jste to v pátek nebo v sobotu večer přehnali s alkoholem, dokáže den pěkně zkazit kocovina. Jak je možné, že někdo ji zvládá s hrnkem kávy a druhý leží v posteli celý den a trpí? Může za to také astrologie, která dala do vínku každému znamení zvěrokruhu jinou sílu se s alkoholem vypořádat. Jak jste na tom vy?

Beran (21.3. - 20.4.)

Energický Beran vyskočí z postele každý den, bez ohledu na to, kolik panáků tequily minulou noc vypil. Ovšem to Beranovi nestačí. Musí přece vypotit veškerý zbytkový alkoholu z těla, a tak po lehké snídani zamíří do tělocvičny, studia hot jógy nebo si zacvičí doma na podložce na podlaze. Jen tak vystřízliví. Pozor, určitě se vás k podobným aktivitám pokusí strhnout. Nejlepší je vypnout telefon, kdo by ráno s kocovinou rád slyšel, jak jeho kamarád Beran ujel na kole už 5 kilometrů a že vy byste měli udělat to samé.

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka nacházejí pomoc v jídle. Je to neuvěřitelné, kolik toho tito lidé dokáží sníst. Začne to už večer předtím, kdy si k opulentní večeři dají i několik lahví vína. Druhý den se probudí s kocovinou a zatímco jiní nemají na jídlo ani pomyšlení, Býk si poručí k snídani něco velkého a mastného. To ho spolehlivě postaví na nohy.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou vždy připraveni na jakékoli dobrodružství. Proto ráno po probuzení vyzkouší nový zázračný lék na kocovinu, který je na trhu. Šumící tableta vhozená do sklenice s vodou? Hotovo! Sluneční lampa namířená na jejich kolena? Musí to vyzkoušet! Práškový kořen z byliny ze vzdáleného ostrova v jižním Pacifiku? S radostí si to přimíchají do ranního čaje. Světe div se, funguje jim to.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ticho, Rak se snaží meditovat! Jedině tak ho přestane bolet hlava z přemíry whisky. Pokud z jeho pokoje slyšíte relaxační hudbu a ucítíte bylinkové esenciální oleje, můžete si být jisti, že je tam Rak a snaží se uklidnit svou psychiku po nočním alkoholovém maratonu. Pomáhá to, takže jsou Raci večer připraveni na další večírek.

Lev (23.7. - 22.8.)

Na první pohled působí Lvi, jako když mají vše pod kontrolou a nic je nevyvede z míry, včetně alkoholu. Ovšem i tito lidé se někdy probudí s kocovinou, protože to prostě přehnali. Lvi nacházejí spásu v lidovém léčitelství, takže zkouší všechny babičkovské rady. Bez mrknutí oka vypijí syrový vaječný žloutek nebo si připravují všemožné bylinkové odvary. Za pár hodin už má Lev zase všechno pod kontrolou.

Panna (23.8. - 22.9.)

Pokud Pannu ráno po večírku nemůžete najít, podívejte se lépe na pohovku. Je tam, úplně pohlcena spoustou polštářů a přikrývek, jak sleduje v televizi jeden film za druhým. Většinou to jsou romantické příběhy Rosamunde Pilcherové. Nedávali je v televizi zrovna minulou neděli? A dva týdny předtím? Nevadí, Panna je během kocoviny docela blízko komatu. Brzy se však vrátí ke svému normálnímu a zdravému já. Jen ji nechte celý den na pokoji, tedy vlastně na pohovce.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy vědí, že jediný jistý způsob, jak se srovnat po náročné noci, je opět alkohol. Léčí se z kocoviny dle hesla „čím ses večer zkazil, tím se ráno naprav”. A tak si ráno k snídani namíchají další koktejl nebo si dají půllitr piva. Kupodivu to pomáhá, ale musíme podotknout, že Váhy to s alkoholem nikdy moc nepřehánějí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Nikdo nemá rád kocovinu a Štíři obzvlášť. Toto mimořádně produktivní a soustředěné znamení moc dobře ví, jak jim kocovina může překazit všechny plány. Většinou si den předtím připraví do lednice hektolitry iontových sportovních nápojů, které jim druhý den usnadní boj se zbytkovým alkoholem.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dobrodružní a svobodomyslní Střelci potřebují jen jednu věc, aby se zbavili kocovinu. Kávu. Všechnu kávu, která je kolem. Střelce tak po noční alkoholové smršti můžete druhý den najít s obrovským hrnkem kávy, kterou popíjejí celý den. Věří, že to bude fungovat, a také to funguje.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé ve znamení Kozoroha bývají v pití alkoholu disciplinovaní, protože vědí, že druhý den je čeká zase spousta práce, a to i o víkendu. Někdy je však té dřiny přes týden tolik, že si v pátek doslova vymyjí mozek alkoholem. Pomůže jim jedině spánek, takže nemají problém spát dlouho do odpoledních hodin. Jakmile se konečně vynoří ze své postele, cítí se fit a jsou připraveni opět řešit cokoli.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vědci amatéři, lidé zrození ve Vodnáři, mají vždy přesný vzorec, jak se zbavit kocoviny. Vitamíny B12 a D, šťáva z rozmixované zeleniny a ovoce, trochu zdravé bílkoviny a zase se budou cítit skvěle.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Není překvapením, že toto vodní znamení nachází útěchu ve vodě, a to v proudech a proudech horké vody. Ráno na ně raději nemluvte a nespěchejte na ně. Jen je nechte sedět ve vaně. Nepřestanou se cachtat ve vodě a sprchovat, dokud úplně nevydrhnou kocovinu ze svého těla. Rituál zakončí vypitím spousty čisté vody. Garantujeme vám, že se budou opět cítit skvěle.



