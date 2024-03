Alobal je univerzální pomocník, který je nedělitelnou součástí snad každé kuchyně světa. Víte ale, že z něj můžete vyrobit výzdobu na zeď? Je to jednoduché, výzdoba vypadá originálně a skoro nic to nestojí.

Alobal je věc, kterou má v kuchyni snad každý. Nejčastěji se používá, když potřebujete zabalit dětem svačinu do školy, nebo když chcete v ledničce skladovat jídlo bez toho, aby rychle zplesnivělo. Pokud jste ale kreativní duše a nevíte, jak zabavit o víkendu své ratolesti, můžete si vyrobit krásnou dekoraci na zeď. Je to levné, snadné a rychlé.

Video s nápady na dekorace z alobalu najdete na Youtube kanále Craft Angel:

Alobal jako originální dekorace

Na začátek nalepte hliníkovou fólii na kus bílé plakátové desky. Poté si vezměte alobal a nakreslete si na něj obrázky peří. Zvolte ideálně lihový fix, který bude dobře vidět a zároveň nepoškodí fólii. Pak každé pírko vystřihněte a naskládejte je na sebe, aby získala texturu. Objekt, který budete následně pírky zdobit, si můžete vybrat sami. Může to být oválné zrcadlo, kus kartonu, plakát, či cokoliv, co máte po ruce. Důležité však je, abyste objekt vašeho výběru natřeli nebo nastříkali černou barvou, jelikož na té se budou pírka krásně vyjímat. Pomocí lepicí pistole pak každé pírko přilepte na pozadí tak, aby odpovídala tvaru, který jste zvolili. Ať už tedy lepíte do kruhu, do čtverce, či do obdélníku, výslednicí je velkolepé nástěnné dílo. Doprostřed pak nalepte malé zrcadlo, jehož tvar si také můžete zvolit sami.

close info Profimedia zoom_in Pomocí lihového fixu si nakreslete na alobal tvar peříček a poté jej opatrně vystřihněte. Přitom dávejte pozor, aby se alobal nepoškodil a neroztrhl.

Fantazii se meze nekladou

Samozřejmě, že peříčka jsou jen jedním z mnoha dalších motivů, kterými můžete obklopit vaše zrcadlo. Jak se říká, fantazii se meze nekladou. Můžete si vybrat, jestli chcete použít například motiv srdíček, kombinace různých tvarů nebo abstraktní umění vyrobené vašimi ratolestmi. Je důležité, abyste se u toho řádně bavili, a abyste měli ze svého výtvoru radost. A pokud chcete přidat trochu barvy, pamatujte, že se dají koupit i barevné alobaly, které nestojí moc.

