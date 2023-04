10 geniálních triků, jak v domácnosti použít alobal. Většinu z nich nikdo nezná!

Alobal je věc, která nechybí v žádné kuchyni, protože patří mezi věrné pomocníky při vaření a pečení. Málokdo ale ví, že umí pomoci i při nejrůznějších domácích karambolech. Chcete vědět jakých?

Možná jste si to nikdy neuvědomili, ale alobal je multifunkční pomocník v domácnosti, který můžete použít i jinde než jen v kuchyni. My se dnes podíváme na to, jak vám může obyčejný alobal usnadnit práci v domácnosti.

Alobal jako drátěnka

Zapomněli jste koupit drátěnku a nyní nemáte jak umýt připálený hrnec? Nezoufejte! Stačí, když máte doma alobal. Utrhněte kus alobalu, zmačkejte ho a nádobí jím vydrhněte stejně, jako byste to udělali s drátěnkou.

Koule z alobalu nabrousí nože

Vaše nože jsou tak tupé, že už s nimi nemůžete nic ukrojit a vy nemáte brousek? Pokud máte alobal, máte vyhráno. Opět stačí, když ho zmačkáte do kuličky a nože o ni nabrousíte. Stejnou službu vám prokáže i dno porcelánového hrnečku.

Proč alobal přestřihnout nůžkami

I tupé nůžky můžete nabrousit díky alobalu. Několikrát ho složte a na několika místech tupými nůžkami prostřihněte. Uvidíte, jak budou během pár chvil opět ostré - i bez brusky.

Nůžky je možné nabrousit i doma. Pomůže třeba alobal. Zdroj: Bordim / Shutterstock.com

Do sušičky proti elektrostatice

Také máte často ten problém, že dostáváte "rány" od nejrůznějších předmětů? Může za to statická elektřina způsobená většinou sušičkou. Chcete-li tomu zamezit, stačí, když hodíte do bubnu spolu s prádlem několik zmačkaných koulí alobalu.

Žehlicí prkno

Nemáte-li na spodní straně potahu na žehlicí prkno stříbrnou vrstvu, díky které se teplo žehličky odráží zpět do prádla intenzivněji, pak vám pás alobalu, který pod potah vložíte, poslouží úplně stejně.

Banány dlouho čerstvé

Díky alobalu můžete udržet banány déle čerstvé. V místě, kde byly banány utrženy od trsu, je zabalte do alobalu. Uvidíte, že vydrží žluté mnohem déle a nebudou mít žádné hnědé skvrny.

Banány vydrží déle čerstvé v alobalu Zdroj: shutterstock

Na zahradě odpudí hmyz

Nastříhejte kousky alobalu na drobné kousky a přimíchejte je do zeminy, odpudíte tím hmyz. Také alobalem vystelte misky na výsev semen předtím, než do nich nasypete hlínu - zajistíte jim větší teplo. Nezapomeňte alobal několikrát propíchnout, aby se v něm nedržela voda.

Teplý pokrm - lesklá a matná strana

Chcete-li, aby váš uvařený pokrm zůstal déle teplý, pak ho zabalte do alobalu tak, aby lesklá strana směřovala ven a matná směrem k pokrmu. Leská strana alobalu totiž odráží teplo ven a matná ho pouští k pokrmu.

Alobal nahradí pečicí papír

Alobalem lze taktéž nahradit pečicí papír. Stačí, když jím vyložíte pekáček a maso naskládáte na něj podobně jako na pečicí papír.

Vlasy jako od kadeřnice

Používání alobalu není výjimečné ani v kosmetickém průmyslu. Často ho používají především kadeřnice na barvení či melírování. Pokud si tedy troufnete i vy, může vám být dobrým pomocníkem při domácím barvení vlasů a jejich melírování.

