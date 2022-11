Jak poznáte anděla mezi ženami: V těchto znameních se vyskytují nejčastěji

Toužíte po hodné partnerce a té nejlepší matce pro děti? Pak byste měli zalovit mezi následujícími znameními. S těmi se totiž nemůžete splést. Ženy narozené v následujících znameních zvěrokruhu mají srdce na správném místě.

Hodné, milé, starostlivé a empatické, takové jsou ženy v některých znameních. Pokud tedy chcete za životní partnerku ženu, které je učiněný anděl, pak byste se měli zaměřit právě na ně.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana jsou velmi empatické a nezáleží jim na materiálních věcech, tudíž když vidí, že je někdo v nesnázích, klidně mu dají svoje poslední peníze, hlavně, aby mu pomohli. Jsou pravidelnými přispěvatelkami na nejrůznější charity, a protože jich je dost, peníze se u zrozenkyň v Beranu příliš neohřejí.

I pro rodinu udělají ženy ve znamení Berana první poslední. Muž se má po jejich boku parádně. Vždy na něj čeká teplá večeře, usměvavá žena, spokojené děti a teplo rodinného krbu. Co si přát víc! Jediná věc, na co si dejte pozor, jsou právě finance. Protože ženu v tomto znamení nezajímají, klidně je všechny utratí za jediný den nebo je někomu věnuje. Nakonec by to mohlo dopadnout tak, že nebudete mít co do pusy vy.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva jsou hrdé, ambiciózní a ochranitelské. Milují svoji rodinu nade vše a rozdaly by se pro ni. Děti jsou to nejdůležitější, co v životě mají. Pokud tedy chcete ženu, která je vyslovený anděl a udělá vám doma takové zázemí, které vám bude každý závidět. Život s ní je prostě jako na růžovém obláčku.

Lvice umí vyřešit každý problém, a to navíc diplomaticky a suverénně, tudíž ke spokojenosti své rodiny. Lvice sice na první pohled působí tvrdě, ale uvnitř jsou to doslova andělské bytosti. Mají smysl pro spravedlnost a pravdu, lež a přetvářka je ničí. Jejich životním posláním je starání se o ostatní. Když má Lvice kolem sebe šťastné lidi, je také šťastná.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou tak hodné, až to občas přechází k naivitě a lidé je tak často využívají. Střelkyni to ale nevadí, má hlavně radost, že pomohla a že z ní mají ostatní prospěch. Měla by však občas začít myslet především sama na sebe, aby neskončila jako páté kolo u vozu. Empatie a dobrota jsou samozřejmě krásné vlastnosti, ale jak se říká: všeho moc škodí.

Střelkyně jsou velmi otevřené, milují lidi, společnost a smích. Jejich dobrota už je často dostala do nesnází, ale i přesto, že je lidé využívají, tak mají spoustu přátel, kteří za ženami ve znamení Střelce stojí a z každé bryndy se je pokusí vytáhnout. Ví totiž, že Střelkyně mají to nejhodnější a nejlaskavější srdce na světě.