Andělský horoskop: Který z andělů drží stráž právě nad vaším životem a co radí?

Máte svého strážného anděla? Nad lidmi narozenými v různých znameních zvěrokruhu prý bdí andělské bytosti a napovídají, jak si poradit v životních situacích. Mluvíte s anděly? Horoskopy uvádějí jejich jména různě, ale o to nejde. Váš anděl údajně drží stráž, i když jeho jméno neznáte.

Zdroje: www.fajntip.cz, www.spektrumzdravi.cz

Andělé radí Beranům: Neusněte na vavřínech!

21. 3. − 20. 4., anděl Kamael

Letos budete mít spoustu možností rozhodnout se, co chcete v životě změnit a za co stojí bojovat. Máte toho naplánovaného na několik let, jděte si pomalu a jistě za svým. I když si nesplníte všechny plány v termínu, nebude to tragédie. Soustřeďte se na práci. Žádné velké nástrahy vás nečekají, spíše klid a pohoda. Musíte si ale umět dobře rozvrhnout čas. Práce i zábava se dají zvládnout.

Nepolevujte a práci dobře naplánujte. Zdroj: Profimedia

Andělé radí Býkům: Krev není voda!

21.4. – 21.5., anděl Hagiel

Pečujte o rodinu, ona zas podpoří vás. Nemusí jít všechno podle vašich představ, ale bude to dobrý rok. V práci se zapotíte, ale přijměte to jako výzvu a překonáte i tyhle obtíže. Budete mít možnost změnit pohled na svůj přístup a životní styl. Možná se vám naskytne nečekaná možnost přestěhovat se. Do zahraničí? Možná. Spíš se ale objeví na trhu nemovitost, po které toužíte.

Andělé radí Blížencům: Šaty nedělají člověka!

22.5. – 21.6., anděl Rafael

Nekoukejte na to, co kdo má, a ujistěte se, jaké jsou vaše priority. Okolí někdy svádí k rozhodnutím, která vás nenaplňují. Stanovte si vlastní cíle. Během letošního roku budete mít možnost začít měnit svůj život a vykročit vpřed svým představám. Naučte se naslouchat a být oporou druhým. Nejde jen o to, že vám to v budoucnu oplatí. Buďte prostě lepším člověkem, i to je přece jeden z vašich cílů.

Naučte se naslouchat druhým. Zdroj: Profimedia

Andělé radí Rakům: Není zlato, co se třpytí!

22.6. – 22.7., anděl Gabriel

Udělejte si pořádek v prioritách. Jednou z nich by mohla být i práce na vašem vnitřním já. Nebojte se chovat, tak jak to cítíte. Zbavte se zábran a ukažte vlastní já, i když to nemusí všem vyhovovat. Nenechte se srážet okolím, buďte ale shovívaví, ne všichni jsou na změny připraveni. Věnujte rok 2022 sobě, všechno ostatní půjde ruku v ruce s vaším osobním růstem. Pozitivně se odrazí váš samostatnější a rozhodnější přístup také v práci a rodině.

Andělé Lvům: Skočte do toho rovnýma nohama!

23.7. – 22.8. Michael

Nenechejte se rozhodit změnami, výzvami či novinkami ve vašem okolí, a to ani těmi, které se vás přímo týkají. To je život! Neztrácejte čas úvahami o tom „coby kdyby“ a chytněte příležitost za pačesy. Soustřeďte energii na to, co máte rádi. Vaše zaujetí a entusiasmus budou znát a okolí to ocení. Přinese vám to nejen vlastní uspokojení, ale také dobrou duševní kondici.

Andělé radí Pannám: Opatrujte se!

23.8. – 22.9., anděl Rafael

Dát sám sebe na první místo může znít sebestředně a arogantně, ale pokud jste se dlouho zanedbávali, pak je to nutné. Neznamená to, že přestanete pečovat a hýčkat svoje milované, ale pokud máte „fungovat“, musíte být odpočatí a spokojení. Když se dokážete postarat dobře o svoje vlastní potřeby, budete také lépe rozumět ostatním. Můžete se vrhnout i na nové dovednosti či koníčky. Uvidíte, jak vám to udělá dobře a odrazí se to i do budoucna.

Andělé radí Vahám: Roztáhněte křídla!

23.9. – 23.10., anděl Hagiel

Bude to dobrý rok, kdy můžete být aktivní a užít si ho se vším všudy. Buďte pozitivní a nenechte si zkazit příležitost být s těmi, na kterých vám záleží, ale užijete si klidně i samoty. Nic vám nebude na překážku. Vyzkoušejte nové věci nebo zůstaňte u toho, co vám jde nejlépe. Je to jen na vás, do čeho investujete čas a energii. Nenechte se však unést. Ne všichni ve vašem okolí se budou cítit tak povzneseně jako vy. Pomozte jim odpíchnout se ode dna.

Vyzkoušejte nové koníčky nebo se vraťte ke starým, které vás baví. Zdroj: Profimedia

Andělé radí Štírům: Dvakrát měř, jednou řež!

24.10. – 22.11., anděl Asrael

Už asi víte, co chcete, ale všeho se dá dosáhnout různými způsoby. Nebuďte zbrklí a dobře si rozmyslete, jestli se nedá vašich snů dosáhnout také jinak. I cesta může být cíl! Rozhodně neházejte své plány za hlavu, ale zpomalte. Třeba se vám až časem naskytne ideální příležitost, jak se posunout dál bez ostrých loktů či pálení mostů. Poslouchejte své vnitřní já. Dobře ví, co je pro vás nejlepší. Ne na všechno stačí rozum. Srdce máte na pravém místě, naslouchejte mu. Čekají vás i těžké chvíle, ale nebojte se, nic netrvá věčně.

Andělé radí Střelecům: Zahoďte myší kožíšek!

23.11. – 21.12. Zadkiel

Doma vás naučili skromnosti, ale na sebevědomí a uvědomění si vlastní ceny není vůbec nic špatného. Skromní klidně zůstaňte, ale klidně buďte i silní a pevní v názorech. Umíte se omluvit i uznat vlastní chyby, neznamená to však, že musíte neustále uhýbat a vycházet vstříc ostatním. Poznejte své hranice, není to jen vhodné, ale přímo nutné! Nevyhýbejte se novým zkušenostem, budete z nich čerpat ještě dlouho.

Andělé radí Kozorohům: Padá hvězda! Přejte si něco!

22.12. – 20.1., anděl Kassiel

Bude čas na sny, ale hlavně na jejich splnění. Rozhodně nezaspěte start a začněte s prvními krůčky vstříc vašim plánům. Jednou začít musíte, přece by byla škoda, kdyby vám utekla letošní příležitost. Rok to bude ve znamení práce, ale za to sklidíte víc, než jste zaseli. Možná se vám zdá, že už máte všeho nad hlavu, ale letos zjistíte, jak skutečně výkonní jste. Mnozí vám to mohou jen závidět.

Andělé radí Vodnářům: Carpe diem!

21.1. – 20.2., anděl Uriel

Užijte dne, ale i života! Neproflákejte čas, letos budete mít dost různých příležitostí. Investujte energii do toho, co vás zajímá. Půjde vám to od ruky a mnohé to zjednoduší. Budete čelit výzvám i změnám, ale věřte, že přinášejí i spoustu nových zkušeností, které si užijete a obohatí vás. Vydatně odpočívejte a čerpejte energii mezi milovanými. Každý den se na chviličku zastavte.

Odpočiňte si a nečerpejte energii. Zdroj: Profimedia

Andělé radí Rybám: Poznejte sebe sama i svět!

21.3. – 20. 3., anděl Asariel

Možná se vám zdá, že se nic nového neděje, a zapadáte do rutiny a ubíjejícího rytmu práce, rodina, víkendy. Říkejte tomu stabilita a buďte rádi, že ji máte. Dá vám příležitost vyzkoušet i nové věci. Začněte u sebe a rozhodněte se, co vás nejvíc zajímá. Určitě dokážete nadchnout i blízké. Společný čas vás obohatí a připraví na náročná období, která vás také letos neminou.