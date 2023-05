Andělský horoskop: Který anděl ochraňuje právě vás?

Věděli jste, že ve vesmíru existují andělé, kteří nad vámi bdí a dávají na vás pozor? Každé znamení má svou andělskou bytost, která nad ním drží ochrannou ruku. Pojďte se podívat na následující horoskop. Prozradí vám, jaký anděl je právě ten váš osudový.

O poslech božích, neboli andělech, se můžete dočíst i v Bibli. Jedná se o nadpřirozené bytosti, které hlídají váš život a pomáhají vám jím procházet co nejsnáze. Každé znamení zvěrokruhu má vlastního anděla. Který je ten váš?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Osudovým andělem pro Berany je Asariel, který pomáhá tomuto znamení prohlubovat intuici a soustředit se na moudré myšlenky. Také jim dodává rozvahu a přemýšlivost, aby si vše dobře rozmysleli, než začnou konat.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Osudovým andělem pro Lvy je Uriel, který miluje hmotné a materiální věci a pomáhá tak tomuto znamení, aby je získalo. Lidé ve znamení Lva jsou tak velmi zatížení na majetek a peníze jsou pro ně na prvním místě.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Osudovým andělem pro Střelce je Kassiel, který pomáhá tomuto znamení projít temnými stránkami života bez toho, aniž by se Střelec zbláznil. Díky tomuto andělovi má Střelec nadhled nad těžkými životními zkouškami a strastmi.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Osudovým andělem pro Býka je Zadkiel, který ho nutí k uvolnění a relaxaci. Býci jsou totiž velcí workoholici a neumí odpočívat. Nebýt tak tohoto anděla, dopadli by zle. Býci díky Zadkielovi získávají nové informace a pohled na život.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Osudovým andělem pro Pannu je Asrael, který pomáhá nahlédnout Pannám do útrob jejich nitra a bere tak práci psychologům. Je totiž natolik šikovný, že se Panny zvládnou vzchopit pouze za jeho pomoci a začít přemýšlet jinak.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Osudovým andělem pro Kozoroha je Hagiel, díky němuž má toto znamení jasné představy o světě a umí přečíst myšlení lidí. Díky tomu předchází Kozoroh mnoha nepříjemným situacím a nepouští si k tělu ty osoby, které si to nezaslouží.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Osudovým andělem pro Blížence je Rafael, který umí léčit a pomáhá tak tomuto znamení zvládnout nejrůznější zdravotní neduhy. Pomáhá také s odstraňováním nejrůznějších psychických bloků, kterými Blíženci často trpí.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Osudovým andělem pro Váhy je Michael, který je nejznámější ze všech andělů a také nejmocnější. Je to takzvaný vykonavatel boží vůle a Váhy tak díky jeho přízni mají snazší život plný božských milostí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Osudovým andělem pro Vodnáře je Gabriel. Učí toto znamení pohybu, sportu a zdravému životnímu stylu, který by jinak Vodnář nedodržoval, což by mu nedělalo zdravotně vůbec dobře a vedlo by to k jeho nadměrné nadváze.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Osudovým andělem pro Raky je Hagiel, který vyrovnává energetické toky v těle tohoto znamení. Pomáhá se zdravotními obtížemi, ale i s tím, aby měli Raci neustále pozitivní mysl a dobrou náladu. Také vdechují Rakům dobré nápady.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Osudovým andělem pro Štíry je Kamael. Tento anděl je lehkovážný, veselý, rád se baví a tyto vlastnosti dodává i jinak velmi striktnímu Štírovi. Ten se díky jeho síle umí uvolnit a užít si volný čas. Pomáhá také v duchovnímu rozvoji dotyčného.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Osudovým andělem pro Ryby je Rafael. Ten učí Ryby disciplíně a zbavuje je emocionálních stavů a depresí. Jeho energie je velmi silná a účinná, proto se za jeho pomoci Ryba ze svých zlých stavů většinou dostane.