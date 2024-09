Aspirin je víc než jen tabletka na bolení hlavy. Víte, že umí odstranit i skvrny z prádla? Je to opravdu šikovný pomocník!

Kouzlo zvané aspirin

Má aspirin záhadné schopnosti, o kterých nevíme? Záleží na tom, zda si uvědomujete, co je vlastně aspirin zač. Tabletka, která pomáhá při bolení hlavy, zánětech nebo horečce, případně může preventivně pomoci předcházet infarktu či krevním sraženinám, je ve skutečnosti kyselina acetylsalicylová. A od kyselin už očekáváme větší či menší chemickou agresivitu, a to se pak může dít všelicos.

Také v tomto příspěvku z YouTube kanálu HomeDIYTips se můžete ledacos přiučit. Autorka přidává aspirin do pračky, aby se dobře vypraly i různé skvrny, i aby prádlo zůstalo krásně bílé.

Zdroj: Youtube

Co umí aspirin a jak vám pomůže s prádlem?

Aspirin, u nás prodávaný pod názvem acylpyrin, je tedy kyselina, která může pomoci například při praní prádla. Nejen, že se používá preventivně, jak jste to mohli vidět v příspěvku, ale také přímo na skvrny. Především se aspirin osvědčil v boji proti skvrnám od potu.

Máte-li zapocené tričko nebo košili, důležité je věnovat jim pozornost hned, opakovaně je nenosit a vyprat je co nejdříve. Především na světlém oblečení se mohou objevit až žluté skvrny, které bývá velmi těžké vyprat. Skvrny nemusejí být jen od potu samotného, ale často jde i o kombinaci s různými deodoranty a další kosmetikou.

Pokud už máte s podobnými fleky v podpaží vašich triček a polokošil zkušenosti, víte, že vyčistit je není rozhodně tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. V takových případech se právě hodí aspirin.

Dobré je také vědět, že aspirin umí čistit skvrny způsobené bílkovinami, tedy pot, krev nebo moč. Také se umí poprat s různým zabarvením, proto se přidává do prádla preventivně pro zachování světlých barev. Dobře odstraňuje i taniny čili zabarvení způsobené kávou či čajem. Neméně důležitou informací je i to, že likviduje olejové skvrny a to se týká nejen mastnoty kuchyňské, ale také například make-upu.

Můžete jej použít při praní prádla do bubnu pračky.

Aspirin se hodí k předmáčení prádla.

Pastu z aspirinu lze aplikovat přímo na skvrny, nechat působit a následně vyprat.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Aspirin si umí poradit i s fleky od červeného vína.

Jak aspirin na zapocené prádlo použít?

A jak to vypadá v praxi? Do bubnu pračky můžete přidat 2 až 3 tablety na cca 5 kg prádla. Prášek vcelku se rozhodně rozpustí, můžete jej ale také rozdrtit například mezi dvěma lžícemi a přisypat k prášku na praní.

Pro předmáčení, tedy agresivnější nálev, který pomůže rozpustit špínu, použijte na cca 2 až 3 litry vody zhruba 4 až 5 tablet aspirinu. Tabletu nebo podrcený prášek nechte ve vodě zcela rozpustit, oblečení celé ponořte do vody a nechte máčet alespoň 4 hodiny, ideálně přes noc. Následně vyperte běžným způsobem.

Aplikace přímo na skvrny spočívá v rozdrcení tablet na jemný prášek a smíchání s troškou vody tak, aby vznikla kašička či hustší pasta, kterou můžete aplikovat rovnou na skvrny. Tento koncentrovaný přípravek nechte působit 20 až 30 minut a pak prádlo vyperte v ruce nebo v pračce, jak jste zvyklí.

Zdroje: housedigest.com, tidydiary.com