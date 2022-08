Barva aury podle horoskopu. Jaké vyzařování odpovídá vašemu znamení?

Každý člověk vyzařuje určitou auru. Říká se, že každá aura má nějakou barvu. Každé znamení má auru jinak barevnou. Tato barva mu předurčuje, jaký její nositel je a jaké má vlastnosti. Jaká aura je právě ta vaše?

Možná budete překvapeni, ale barva vaší aury není stejná jako vaše nejoblíbenější barva. Barvu aury si totiž nemůžete vybrat, ale byla vám předurčena podle toho, kdy jste se narodili. Jaké barva je právě ta vaše?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Pro Berany je typická červená barva aury. Jsou ctižádostiví, cílevědomí a mají tah na branku. Jsou to rození vůdci a umí ovlivnit davy. Do červena by si měli i vyladit domácnost. Červené polštáře na sedačku, na kuchyňský stůl červený ubrus a do ložnice červené povlečení.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velmi emotivní a jejich barvou aury je oranžová. Jsou společenští a velmi rádi chodí mezi lidi. Dávat by si ale měli pozor na lenost, ke které mají sklony. Milují rodinu a udělali by pro ni cokoliv. Doma by si měli doprostřed obývacího pokoje pořídit velkou oranžovou sedačku.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou tvůrčí a komunikativní. Podporují dobrou náladu, proto jsou vítanými společníky. Většina klaunů jsou Střelci. Nad těmito lidmi vždy převládá sytě žlutá jasná aura. Evokuje vycházející slunce, úsměv a těšení se na nový den. Stejně to má i Střelec, těší se na každé nové ráno.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Zelená barva aury připadla na Býky. Ti mají velká srdce jak pro ostatní lidi, tak pro zvířátka. Milují starat se o ostatní. Se všemi mají soucit a snaží se, aby se jejich blízkým žilo co nejlépe. Milují les, přírodu a květiny. Lidé se zelenou aurou by si do bytu měli dát tapetu lesa.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Modrou auru mají Panny, které mají talent k učitelování a předávání zkušeností a vědomostí ostatním. Také velmi rády cestují a vždy se snaží chovat čestně a spravedlivě. Jedinou špatnou vlastností je, že utíkají od rozdělaných úkolů. Milujeí jen tak ležet a pozorovat nebe s plujícími mraky.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Máte dar intuice a fialovou auru. Jde o barvu duchovna a jasnovidectví. Milujete vše tajemné a dobrodružné. Často podnikáte nebezpečné výpravy a milujete adrenalin. Vyzdobte si fialovou barvou interiér bytu. Nejenže budete trendy, ale navíc na vás bude obydlí působit vyklidněně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají růžovou barvu aury a to se rozhodně nejedná o žádné princezny. Nositelé růžové aury jsou pracovití a cílevědomí, většinou mají i dost peněz, tudíž si mohou dovolit vše, co chtějí. V duši jsou ale velmi něžní a mají rádi romantické filmy.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Barva aury u Vah je bronzová, což značí, že mají tendenci starat se o druhé, pomáhat jim a zapomínat na sebe. Jste většinou smutní, zádumčiví a lidé vás litují. Bronzová je barva podzimu, stejně jako vaše uplakaná povaha a mysl. Pořiďte si domů bronzové polštáře a deku a zachumlejte se do nich.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou čestní, slušní a mají velmi dobrou intuici. Většinou se jedná o vizionáře, snílky či vynálezce. Jejich aura je stříbrná, tudíž luxusní, takže si ji do interiéru zakomponujte co nejvíce. Také noste stříbrné šperky, dodají vám klid a sebevědomí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Nejvíc je samozřejmě aura zlatá, ta je pro lidi, kteří jsou úspěšní, výjimeční a mají vysoké cíle. Vždy chtějí mít vše nejlepší, nejnovější, nejmodernější a nejdražší. A není se čemu divit, na vše si poctivě vydělali. Ideální pro Raky je zlaté osvětlení, které z nich udělá hvězdy i doma.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Pro Štíry je důležitá šarlatová, tuto barvu má jejich aura. Ta symbolizuje velké ego, rozmarnost a zahleděnost sami do sebe. Většina těchto lidí jsou tak trošku sobci. Také je pro ně typický temperament, sebeprosazování a tendence k manipulaci. Jsou často vzteklí a naštvaní.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají auru hnědou. To značí starostlivost a péči o druhé. Tito lidé často pracují v neziskových organizacích a peníze pro ně velmi často nic neznamenají. Raději by žily bez nich. Ryby mají rády staré věci a nesnáší technické moderní vychytávky. Také jsou značně nepraktické.