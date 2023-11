Milujete pokojové květiny a máte pocit, že jich doma ještě nemáte dost? Vypěstujte si avokádo! Nebude vás to stát ani korunu a navíc vám bude odměnou krásná rostlinka zadarmo a skoro bez práce.

Pěstování avokáda z pecky je naprostým hitem. Aby ne, nestojí skoro nic, je to jednoduché a úspěch je již předem zaručen. Jak si vypěstovat krásnou zelenou rostlinku z pecky exotického ovoce? Máme pro vás návod.

Základem je kvalitní pecka

Pěstování avokádové rostlinky z pecky je zábava. Pokud vám navíc toto ovoce chutná a dopřáváte si jej pravidelně, můžete zkusit nechat vyklíčit pecek hned několik a sledovat, které z nich se bude dařit nejlépe. K vypěstování rostlinky potřebujete v podstatě jen vodu a trochu trpělivosti. Jak se dá z obyčejné pecky vykřesat nový život se podívejte na videu na YouTube kanálu Daisy Dawes:

Zdroj: Youtube

Nic speciálního není třeba

Asi nejpříjemnější na celém pěstování je, že v podstatě nepotřebujete žádné speciální vybavení. Stačí jen jádro avokáda, voda a několik párátek. Trocha šikovnosti a příroda si již sama poradí. Způsobů, jak postupovat, je hned několik. Jste-li milovníci exotického ovoce, můžete je postupně vyzkoušet všechny. První postup pracuje s peckou ponořenou ve vodě. Jednoduše avokádo rozřízněte a vyjměte pecku. Tu důkladně omyjte čistou vodou.

Dobré je pecku oloupat, pokud se vám do toho nechce, klidně ji ponechte tak, jak je. Do pecky zapíchněte po obvodu 3 párátka tak, aby byla schopna udržet pecku levitující na nádobě s vodou. Širší část pecky by měla být potopená a užší by měla směřovat vzhůru a zůstat na suchu. Stejně tak by se voda neměla dotýkat míst, kde pronikají párátka do pecky. Takto vybavenou pecku vložte do sklenice s vodou (párátka pecku udrží nahoře) a čekejte, až začne klíčit.

close info shutterstock.com zoom_in Základem úspěchu je pecka avokáda zčásti ponořená do vody.

Puknutí pecky je žádoucí

Skoro vyhráno máte, jakmile pecka začne pukat a objeví se kořínek. Nebude trvat dlouho a nahoře bude viditelný i malý klíček nové rostlinky. Rostoucí avokádo klidně ponechte ve vodě, poroste jako divé, časem je ale lepší vzrostlou rostlinku přesadit do květináče s výživným substrátem.

close info shutterstock.com zoom_in Rostlinku můžete nechat ve vodě poměrně dlouho. Po nějakém čase bude ale určitě potřebovat přesadit do výživného substrátu.

S ubrouskem to také jde

Jinou metodou, kterou můžete vyzkoušet, je klíčení v papírovém ubrousku. Pecku v tomto případě oloupejte a zabalte do navlhčeného papírového ubrousku. Vzniklou kouli pak dejte do uzavíratelného sáčku a trochu jej nafoukněte. Vytvoříte tak pecce malý soukromý skleníček, v němž klíčení půjde jedna báseň.

Připravený sáček s peckou pak dejte na teplé místo a průběžně kontrolujte. Nová rostlinka by měla být patrná během několika dní. Jakmile zjistíte rostlinku avokáda, opatrně ji vyjměte z provizorního skleníku a zasaďte do květináče.

Zdroje: www.novinky.cz, dmp.cz