Je přirozenou lidskou touhou nahlédnout do budoucnosti a zjistit, co nás čeká. Snad proto nasloucháme prorokům a jasnovidcům, jako byl Nostradamus, nebo třeba jeho novodobá pokračovatelka Baba Vanga. Bohužel její předpovědi pro následující rok nejsou vůbec příznivé.

Bulharská věštkyně Vangelija Pandeva Dimitrova-Gušterova, známá pod jednodušší přezdívkou Baba Vanga, sice zemřela již v roce 1996, ale její odkaz bude žít ještě velmi dlouho. Tak dlouho, jak daleko do budoucnosti sahají její předpovědi.

Některé se již naplnily, na ty další stále ještě čekáme. Na rok 2025 si pro nás ale nepřipravila vůbec příjemné proroctví. Evropa by dokonce měla dopadnout velmi špatně.

Co Baba Vanga předpovídá na rok 2025 se dozvíte také v youtubovém videu v kanálu news.com.au:

Zdroj: Youtube

Konflikt na spadnutí

Na konci první čtvrtiny jedenadvacátého století se podle Baby Vangy schyluje k vypuknutí konfliktu na evropském kontinentu, který ale v dohledné době může způsobit konec světa v té podobě, jak jej známe. Považovala tedy tento rok za počátek apokalypsy, což vůbec není povzbudivé.

Vize ve tmě

I když se můžeme přesvědčovat, že jde jen o nepodložené výmysly staré ženy, která v dětství přišla o zrak, a tak mohly její myšlenky bloudit tmou v nejrůznějších podivných kruzích, mnohé události by nás měly varovat.

Rusko hrozí jadernými zbraněmi

V první řadě bychom mohli hovořit o konfliktu na Ukrajině, v němž nyní Rusko hrozí dokonce použitím jaderných zbraní. Jde jen o planá slova, nebo se už chystají hlavice, které mají v dohledné době vyletět? A co by se stalo, kdyby k tomu skutečně došlo? To všechno jsou otázky, které vedou k hlubokému zamyšlení.

Baba Vanga nevidí na příští rok nic dobrého minimálně pro Evropu

Rozdíly se prohlubují

Ostatně i bez použití jaderných zbraní se situace v Evropě stále vyhrocuje, k moci se dostávají stále radikálnější politici, názorové rozdíly mezi národy se prohlubují a politická rétorika hrubne. Můžeme jen doufat, že se vše začne zase pomalu vracet do mírnějších kolejí a Evropa současnou vypjatou situaci přečká “ve zdraví”.

Konec lidstva jak ho známe

Podle proroctví Baby Vangy by ve zvratu, který nás podle ní v příštím roce čeká, nemusely hrát hlavní roli jen zbraně a vojenský konflikt. Kromě toho jde také o sociální problémy, které by se mohly ocitnout v roli jakéhosi startéru velké změny.

Ekonomický útlum navíc ke klidu v Evropě rozhodně nepomáhá. Je pravděpodobné, že apokalypsa ve vizích Baby Vangy neznamená přímo vyhlazení lidstva, jako spíše konec společenství v té podobě, v jaké jej známe nyní.

Nesmysl, nebo realita?

Zdá se to jako nesmysl? Podívejme se znovu na válku na Ukrajině a připočtěme si k tomu stále rostoucí vliv Číny, jako další světové velmoci, jak v Evropě, tak i za oceánem. Vzpomeňme na proměny klimatu, které i nad Evropu přinášejí nebezpečné jevy, na které jsme v minulosti nebyli v našich zeměpisných šířkách a délkách zvyklí. Tornáda, hurikány, sucha střídaná záplavami…

Otřesená důvěra

Na stabilitě Evropy se v posledních letech podepisují diskuse o smysluplnosti Evropské Unie a jejích nařízeních, některé státy se rozhodují, zda zůstat, či odejít. Důvěrou lidí v systém otřásla migrační krize stejně jako pandemie covidu.

Sociální sítě ovládají nejrůznější konspirační teorie, jimž bohužel věří stále velké procento lidí. Není právě toto začátek té velké změny, kterou ve svých představách viděla světoznámá věštkyně? Nepravděpodobné to není.

Předpovědi vycházejí...

Pokud bychom se chtěli utěšovat tím, že se její předpovědi s největší pravděpodobností nenaplní, můžeme se ohlédnout do minulosti a porovnat její vize se skutečnostmi, které již známe. Co se jí vlastně podařilo “uhodnout”? Určitě bychom neměli zapomenout na předpověď událostí 11. Září roku 2001, které změnily svět doslova k nepoznání, černobylskou jadernou havárii nebo třeba smrt princezny Diany.

Jde o interpretaci

Pravdou ale také je, že předpovědi Baby Vangy, jako i mnoha dalších věštců, nebývají příliš konkrétní. Záleží tak často na interpretaci mnohdy celkem obecných vyjádření.

Nicméně pokud se podíváme realisticky na současné dění v Evropě i ve světě, k začátku apokalypsy skutečně není daleko. Můžeme jen doufat, že tentokrát se Baba Vanga spletla a vše se ještě obrátí k dobrému.

