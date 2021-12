Jak zabalit dárky originálně? Zkuste to do tvaru perníkové chaloupky

Perníčky se samozřejmě pečou, ale jejich typický rozkošný tvar a zdobení přímo vyzývají k využití v jiných podobách. Balení dárků se díky nim promění v pohádku o perníkové chaloupce, ve které ovšem bydlí hodná víla.

Do podoby chaloupek se dají zabalit skoro všechny dárky, má to jen podmínku: pokud nemají základní tvar domku, musíte je dát do krabice. Až jejich tvar proměníte v domečky, dokreslete na ně okénka, dveře a další ozdoby. Nakonec je dozdobte pomocí stužek, krajek a prýmků.

Stejným způsobem můžete ostatně balit dárky po celý rok, jen místo zimních motivů perníků vytvořte třeba zámek, rozhlednu nebo vaši chalupu.

Do podoby chaloupek se dají zabalit skoro všechny dárky Zdroj: Petr Karšulín

Potřebujete:

přírodní balicí papír

nůžky

izolepu

černý a bílý fix

stužky a krajky (stoklasa.cz)

1. Dárky zabalte obvyklým způsobem do přírodního papíru, ale na jedné straně nechte přesah papíru o dost delší, než je obvyklé.

2. Strany zabalte jako vždycky, ale dlouhé části papíru proměňte ve střechu.

3. Vršky přilepte oboustrannou lepicí páskou.

4. Pro jiný tvar střechy složte papír takto.

5. Přeložením vzniknou špičky.

6. Opět je k sobě slepte oboustrannou páskou.

Titulka Kreativ Zdroj: Kreativ

Zdroj: Časopis Kreativ