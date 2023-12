Dárky jsou nakoupené a čekají ve skříni na svoji chvíli. Jenomže jim ještě něco chybí – krásný balicí papír a stužka. Ale co kdybychom to letos zkusili přece jen trochu jinak, udržitelněji. Slyšeli jste o technice furoshiki? Udělá radost vám a překvapí i obdarované.

Dárek by nebyl tím pravým překvapením, kdybychom pod stromečkem na první pohled viděli, co se tam objevilo. Právě ty chvíle nejistoty, očekávání a v tom lepším případě následné radosti jsou na Vánocích tak kouzelné. Když si přitom můžeme vyhrát při balení drobností, jimiž chceme svým blízkým udělat radost, bude zážitek o to silnější. Pojďme si vyzkoušet novou techniku, která má svůj původ a hlubokou tradici v Japonsku. Tentokrát nebudeme potřebovat papír, ale kus látky.

Úžasné způsoby balení dárků ukazuje youtubový kanál I. Sasaki:

Zdroj: Youtube

Japonci jsou dokonalí, ale my jsme kreativní

Kdybychom se chtěli skutečně přiblížit japonskému umění balení dárků, potřebovali bychom speciální látku stejného názvu, jaký dostala sama technika furoshiki. Nám ale na zkoušku postačí ta, kterou najdeme doma. Jen by měla být co nejjemnější, se lnem bychom v tomto případě mnoho parády nenadělali.

Zabalte dárek do dárku

Pusťme se do toho. Vybranou krásnou látku, nebo třeba i hedvábný šátek, šifon a podobně můžeme upravit zastřižením okrajů. U začištěných kusů, jako jsou právě šátky, tento krok samozřejmě odpadá. K balení můžeme využít také součásti dárku samotného. Hedvábnou kravatu nebo motýlka můžeme třeba zabalit do barevné ladícího kapesníčku, který pak bude obdarovaný nosit v kapsičce u saka, dětské potřeby zabalíme do deky, která poslouží v postýlce nebo v kočárku a tak dále.

Nechte se inspirovat

Další postup najdeme na mnoha videích, ale můžeme zjednodušeně říct, že v tomto případě záleží hlavně na naší fantazii. Může vzniknout malebný uzlíček, s jakým šel Honza do světa, lehkou látku můžeme použít stejně jako papír a dárek nakonec převázat stuhou, z pevnějšího materiálu je možné vytvarovat krásný bonbonek. Uvidíte, že vás bude takové nevšední tvoření bavit.

close info Pixel-Shot zoom_in Dárky s láskou zabalené...

Vlastnoručně vyrobený sáček

Kdo by se přece jen chtěl přidržet klasického papíru, může zkusit doma vyrobit klasický sáček. V té nejjednodušší podobě jde o velmi rychlý, ale efektní způsob zabalení i mírně neforemného – třeba měkkého – dárku. Z papíru si ustřihneme dostatečně velký kus - počítáme raději trojnásobnou šíři a jeden a půl násobku výšky baleného dárku.

Obdélník nyní na šířku přehneme tak, abychom měli “šev” uprostřed a dáme přitom pozor, aby se dostatečně překrýval a bylo možné jej slepit. To provedeme, potom zahneme spodní stranu již hotového rukávu a rohy můžeme ohnout směrem dovnitř, aby náhodou nevyčnívaly a nekazily dojem. Znovu slepíme a jednoduchý sáček je hotový. Stačí vložit dárek a převázat jej v horní části mašličkou.

Hranaté dárky dozdobte věcmi z přírody

Dárky v krabičce se logicky balí nejlépe a jistě to zvládne prakticky každý. Základem jsou pečlivost, přesnost a ostré přehyby papíru. Jakmile bude dárek zabalený v základním papíru, který můžeme zvolit v jedné barvě, můžeme improvizovat s dalšími barvami, stužkami, ale i drobnými dřevěnými ozdobami nebo větývkami jehličnanů. Ty k zabalenému dárku můžeme buď přivázat, nebo přilepit tavnou pistolí. I takové ozdoby pak mohou samy o sobě posloužit například k zavěšení na stromek.

Klid – je Advent!

A na závěr jedna rada. Je-li to jen trochu možné, tak při balení dárků nespěchejte. Zkuste si vychutnat okamžiky v klidu a o samotě, zamyslet se nad svým vztahem k obdarovávanému a jistě vás napadne spousta vylepšení, která budou jen a jen pro toho, jehož dárek balíte.

