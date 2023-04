Barva aury podle horoskopu. Jaké vyzařování odpovídá vašemu znamení?

Barva vaší aury je poměrně důležitá pro nejrůznější životní situace. Kromě toho také určuje energii, která z vás vyzařuje a odráží charakter vaší osobnosti. Pojďte se podívat, jaká barva je přiřknuta právě vašemu znamení.

Barva aury ukazuje, co jste za člověka. Jakou máte energii, sílu, charakter, ale také zdravotní stav, citlivost či spiritualitu? Vše se dozvíte v následujícím horoskopu!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Beranova aura je červená a poukazuje na jeho vášeň pro dobrodružství. Poukazuje ale také na Beranovu sílu, bojovnost a agresivitu, kterou v sobě skrývá. Toto znamení miluje soutěžení, konkurenční prostředí, vášeň a sexualitu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Barva aury Lva je zelená, a to proto, že Lvi milují přírodu, zvířata a vše, co je s tím spjato. Tyto osobnosti mají velké cítění a umí vypozorovat, když někomu něco je. Jsou to skvělí léčitelé a umí tyto schopnosti odhalit i u ostatních lidí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Barva aury Střelců je žlutá. Tato zářivá barva potvrzuje jejich optimismus, čistotu, radost ze života a v neposlední řadě spirituální založení. Díky žluté auře také umí bojovat se svými špatnými vlastnostmi, jako je třeba nedochvilnost.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Barva Býků je růžová, protože potřebují ke svému životu lásku a pohodu. Jejich aura v sobě nese něhu, empatii a romantiku. Býci jsou neuvěřitelně hodní, klidní a milí lidé, kteří nevyvolávají konflikty a nezpůsobují problémy.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Barva aury Panny je oranžová. Poukazuje na to, že Panny jsou královny a tato barva v nich odráží zdravé sebevědomí, vášeň, zapálení a chuť být ve všem první a nejlepší. Oranžová ale také ukazuje na jejich občasnou sobeckost a urážlivost.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Barva aury Kozorohů je modrá a o této osobě říká, že je velmi inteligentní, poukazuje na logické myšlení, komunikační schopnosti a ambicióznost. Někdo má auru tmavší, což poukazuje na obětavost a světlejší na lehkovážnost.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Barva aury Blíženců je tyrkysová a vykazuje tak toto znamení jako jedno z nejkrásnějších. Tito lidé jsou usměvaví, pohlední, milí a esteticky založení. Lidé ve znamení Blíženců jsou diplomatičtí, rozvážní a umí přesvědčit o své pravdě úplně všechny.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Barva aury Vah je vínová. Znamená to, že Štíři mají velkou touhu všem pomáhat a velmi jim záleží na tom, jak se jejich blízcí cítí. Toto znamení je velmi rádo ve společnosti a také miluje legraci a zábavu.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Barva aury Vodnářů je fialová. Fialová barva o těchto lidech říká, že symbolizuje jejich divokou duši, nespoutaný životní styl a sebevědomí, které je občas až za hranou únosnosti. Rádi vyhledávají nové výzvy a dobrodružství.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Barva aury Raka je černá, ale vůbec to neznamená, že se jedná o temné znamení. Raci jsou ctižádostiví, extrémně cílevědomí a pracovití. Nevyhýbají se výzvám a občas si díky nim pěkně umí zkomplikovat život.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Barva aury Štíra je hnědá. To znamená, že jsou intuitivní, vášniví, ale na druhou stranu záhadní a mají rádi svá tajemství. Hnědá barva jim pomáhá odhalovat u jiných pravdu, ale u sebe ji skrývat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Barva aury Ryb je šedá. Tato barva odráží bujnou fantazii Ryb, která je občas přivádí do problémů. Šedá poukazuje na ušlechtilost a dobrotu, kterou tito lidé oplývají. Také přináší lidem dobrou náladu a očistu organismu.