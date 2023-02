Jakou barvu má vaše aura? Zjistěte to a dozvíte se o sobě netušené věci

Aura je považována za neviditelné pole energie obklopující fyzické tělo člověka. Je ovlivněna naší náladou a emočním stavem (a někdy i stavy ostatních) a různé barvy jsou spojeny s různými kvalitami a emocemi. Naše aura je obvykle kombinací barev, přičemž jedna je dominantnější než ostatní. Jak zjistíte barvu vaší aury a co znamená?

Zatímco někomu se může barva aury neustále měnit, někdo má auru jako jednu barvu. Zjistit barvu aury lze několika metodami. Tou nejpřesnější je auru skutečně spatřit, a to jak u sebe, tak u druhých.

Jak se naučit spatřit auru u sebe samotných, vás pomůže naučit třeba následující video:

U ostatních můžete auru zkusit pozorovat pomocí těchto kroků:

Krok 1: Požádejte osobu, jejíž auru chcete vidět, aby stála asi 3 metry od vás. Ujistěte se, že její pozadí je buď zcela bílé, nebo zcela černé. Upravte také osvětlení místnosti, aby nebylo příliš jasné ani příliš mdlé. Nejlepší je držet se přirozeného světla.

Krok 2: Zaměřte se na nos pozorované osoby. Nesoustřeďte se příliš silně a nechte pohled uvolněný, abyste se soustředili i na svůj periferní pohled. Skvělá věc na našem vidění je jeho kruhovitost, a i když se vědomě díváte na nos člověka, váš periferní pohled vám může pomoci dívat se na jeho strany.

Krok 3: To, co začnete vidět, je stínový a rostoucí obrys těla. Nebude to příliš jasné, ale buďte trpěliví. Místo přímého zaostřování se zkuste začít dívat právě do tohoto stínu. Zůstaňte v klidu.

Krok 4: Nyní, pouze periferně, začněte pozorovat obrys, který se kolem osoby tvoří. Jak to uděláte, aura se vám začne konkretizovat před očima.

Krok 5: Zvedněte svůj pohled od nosu k čelu osoby, ale pohyb ať je velmi pomalý. Získáte tak na auru lepší pohled.

Aura může být buď jednobarevná, stálá vaše hlavní nebo se může různě měnit. Zdroj: Profimedia



Pokud si netroufáte auru spatřit, můžete tu svou hlavní snadno vypočítat podle data narození. Sečtěte jeho jednotlivé číslice, například datum 22.04.1998 bude 2+2+0+4+1+9+9+8 = 35 – 3+5=8. Výsledné číslo je 8, vaše hlavní aura má růžovou barvu.

11 barev aury a jejich význam

1. Červená

Pokud máte červenou auru, jste pravděpodobně energický a ohnivý člověk. Červené aury označují někoho, kdo rychle převádí myšlenky do činů a nečte návody. Každá ze sedmi čaker je také spojena s barvou, takže porozumění barvám čaker pomáhá při dešifrování aury. Například červená se vztahuje ke kořenové čakře, a pokud vidíte slušné množství červené, znamená to, že vaše kořenová čakra je stabilní a odblokovaná.

2. Oranžová

Oranžová aura souvisí se sakrální čakrou, která se zabývá kreativitou a sexuální energií. Oranžová v auře pak může naznačovat proudící tvůrčí energii. Pokud se ve vaší auře objeví oranžová, může to znamenat, že máte sklon učit se spíše ze zkušenosti než z teorie a často se musíte věci učit tvrdě.

Pro spatření barvy své aury je nutné se soustředit. Zdroj: Shutterstock

3. Žlutá

Jak jste možná uhodli, žluté aury znamenají někoho, kdo je slunečný a charismatický. Mohou mít také magnetickou osobnost, která přitahuje mnoho různých lidí. Žlutá je barva čakry solar plexu, která se zabývá vaší identitou a sebevědomím. Žlutá ve vaší auře je tedy dobrým znamením toho, že se cítíte sebejistě a máte větší sílu.

4. Zelená

Zelená je barva spojená se srdeční čakrou, takže se týká srdečních záležitostí: lásky k sobě a ostatním, soucitu a odpuštění. Pokud máte ve své auře zelenou, pravděpodobně milujete hudbu, přírodu a nevázat se. Protože zelená aura označuje zvláště otevřené srdce, může tu existovat tendence být snadno ovlivněn prostředím nebo jinými lidmi. Nastavte si své hranice.

5. Modrá

Modrá v něčí auře je známkou silné mysli – ale takové, která může být trochu v oblacích. Ti, kteří mají ve své auře hodně modré, fungují spíše v mentálních sférách a musí si pamatovat, že je dobré se uzemnit. Mohou být také velmi bystří. Modrá je barvou krční čakry, vládnoucí výrazu a pravdě. Pokud je vaše krční čakra čistá a plynoucí, modrá ve vaší auře by znamenala vnější vyjádření vhledů, které máte uvnitř.

Vidět auru u ostatních se můžete naučit. Zdroj: Shutterstock

6. Indigová

Indigová aura často označuje vysoce citlivého a empatického člověka. Jsou to lidé, kteří absorbují myšlenky, pocity, emoce a traumata druhých. A čím tmavší je indigová aura, tím je člověk citlivější, tmavší odstíny indiga naznačují nasycení této schopnosti a přemnožení energií druhých v nich samotných.

7. Fialová

Fialovým aurám se dostává velké pozornosti, protože je to barva spojená se silnou intuicí a citlivostí a velkými mentálními hloubkami. Fialová je barva čakry, která se zabývá intuicí. Pokud máte ve své auře fialovou barvu, můžete mít nějaké psychické, empatické nebo intuitivní schopnosti.

8. Růžová

Pokud je ve vaší auře růžová (druhá barva, spolu se zelenou, spojená se srdeční čakrou), pravděpodobně žijete ze srdce. Jste hodný, starostliví a milující. Podobně jako u zelené, vidět růžovou je znamením, že vaše srdeční čakra je otevřená a vnímavá. Oslavujte svou laskavou a soucitnou povahu, ale pamatujte na potřebu hranic.

9. Bílá

Je o něco vzácnější vidět koncentrace bílé v auře člověka. Ale pokud ano, je to známkou velmi rychlé mysli – a sklonu k perfekcionismu a nervózní energii. Bílá je spojena s korunní čakrou, která nás spojuje s univerzální energií a jednotou. Vidět to ve své auře by znamenalo, že máte silný pocit spojení s něčím větším, než jste vy sami.

10. Černá

Pokud jsou na vaší auře černé nebo obzvláště tmavé oblasti, ve skutečnosti není barva vaší aury jako taková, ale spíše znamení, že část vás je vyčerpaná nebo unavená. V tomto případě věnujte nějaký čas uzemnění, uzdravení a vyrovnání svých energetických hladin, abyste svoji auru trochu projasnili a uvedli své energetické pole (a čakry) zpět do rovnováhy.

Duhová barva aury značí, že jste uprostřed změn. Zdroj: Shutterstock

11. Duha

Je malá pravděpodobnost, že máte duhovou auru, která zobrazuje více než dvě barvy. Je to znamení, že procházíte super rušným obdobím nebo jste uprostřed změn. Můžete se cítit extra nabití energií a sebevědomím, když vaše aura vydává duhové vibrace, takže toho využijte tím, že budete potkávat nové lidi a budete dělat nové věci. Na druhou stranu tato rušná energie může vést k vyhoření a přetížení, takže si určitě udělejte čas i na relaxaci.



Zdroje: www.nakridlechandelu.cz, www.mindbodygreen.com, www.hukum96.com