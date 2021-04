Nejlepší způsob, jak obarvit vejce, aby nebyla flekatá

Stalo se vám, že jste obarvili velikonoční vejce, barva vypadala dokonale, ale po uschnutí vajíčko zdobily nevzhledné fleky? To dokáže naštvat nejednoho perfekcionistu. Jak se flekům vyhnout?

Důležitá je jak příprava, tak i samotný proces schnutí. I kupované potravinářské barvy totiž nedokážou překrýt mastné fleky a při schnutí stékají. Pokud vajíčka vyfukujete, dbejte na to, aby byla dokonale čistá. Propláchněte je teplou vodou a foukejte tak dlouho, než bude skořápka opravdu prázdná. (Zdroj: www.jaktak.cz)

Tajemství č. 1 - odmastit

Nejprve je potřeba vajíčka dokonale odmastit. Stačí, když použijete jarovou vodu a houbičkou je pořádně vydrhnete. Pokud nechce červené razítko zmizet, použijte jemný písek nebo jedlou sodu. Buďte opatrní, abyste skořápku nerozbili. Poté nechte vajíčka uschnout na papírové utěrce nebo ručníku. Pozor však na materiál, který pouští chlupy.

Aby se vajíčka dokonale obarvila, je nutné dodržet výrobcem doporučovanou teplotu barvící lázně. Zdroj: Hanna Taniukevich / Shutterstock.com

Tajemství č. 2 - konzistentní teplota

Aby se vajíčka dokonale obarvila, je nutné dodržet výrobcem doporučovanou teplotu, která se pohybuje kolem 45 °C, u jiných výrobců to může být až 70 oC. Pokud však barvíte více vajec, sklenice nebo plechovky budou rychle chladnout. Proto vezměte velký hrnec, nalijte do něj vodu a ohřejte na požadovanou teplotu. Vložte do něj nádoby s barvivem a buď teplou vodu postupně dolévejte nebo udržujte pod hrncem mírný plamen.

Může vás zajímat Hobby Vyrobte pro milované koledníky krásná cibulová vejce s jejich jménem Hobby Jednoduchý trik, jak bezpečně vyfouknout vejce jednou dírkou

Tajemství č. 3 - ocet

Někteří výrobci již na svých obalech uvádějí, že je vhodné do lázně přidat ocet. Stačí přidat dvě polévkové lžíce a máte jistotu, že barva bude na vejcích lépe držet.

Tajemství č. 4 - koupání

Vyfouknuté skořápky je nutné do lázně násilím ponořit. Výfuky se pomalu naplní vodou a váš úkol bude jen vajíčko obracet v lázni, aby se rovnoměrně barvilo a neotlačilo se o svého kolegu nebo dno.

Tajemství č. 5 - sušení

Nyní přichází ta nejdůležitější část, na které závisí celý výsledek rovnoměrně obarveného velikonočního vajíčka. Můžete si vybrat ze tří způsobů, jak nechat vajíčko usušit. Všechny tři slibují, že se na skořápce neobjeví nevzhledné mapy.

Karton by měl rovnoměrně pohlcovat vlhkost. Zdroj: Kolomiyets Viktoriya / Shutterstock.com