Vesmírná mlhovina: Neznámá a úžasná technika barvení vajec. Zvládne ji i nešika

Utíká to jako voda! Nedávno jsme odstrojovali vánoční stromeček a nyní se chystáme na Velikonoce. Už víte, jakou technikou budete letos zdobit vajíčka pro koledníky? Znáte tzv. vesmírnou mlhovinu?

Zdobené kraslice všemi způsoby k Velikonocům prostě patří. Každoročně zkoušíte něco nového, abyste neměli pro koledníky vajíčka na jedno brdo? Tak pro vás máme zapomenutou techniku s válením horkých vajec ve voskovkách. Výsledkem budete jistě mile překvapení!

Velikonoční kraslice můžeme ozdobit i netradičně. Zdroj: Jana Pavlovcova / Shutterstock.com

Kraslice

Jedná se o vyfouknuté vejce ozdobené všemi možnými technikami. Tato vejce jsou nedílnou součástí velikonočních svátků. Již v daleké historii se vejce považovalo za symbol života a zrození, což se přeneslo i do křesťanství a velikonočního veselí. Vyjadřuje plodnost a znovuzrození.

Barvená vejce se věnují koledníkům za to, že dívky a ženy pořádně vyšlehají pomlázkou. Pokud si kdysi dívka na nějakého chlapce myslela, měla pro něj nachystané plné červené vajíčko. A naopak prázdnými skořápkami či šnečími ulitami se zdobila Morana. Ta sloužila k symbolickému vynášení smrti ze vsi a k vítání přívětivější části roku.

Zdobení vajec neodmyslitelně k Velikonocům patří. Zdroj: Profimedia

Vesmírná mlhovina

Časově nenáročná technika, kterou zvládne opravdu každý. Pokud máte děti, vytáhněte jim ze šuplíku několik barevných voskovek. Dále si připravte struhadlo, tácek (ideální je na jedno použití) a samozřejmě vařená vejce, ale ta vařte až těsně před akcí, aby byla k dispozici ještě horká. Začněte tím, že si nastrouháte trochu voskovek na tácek, barevné fantazii se meze nekladou. Horké uvařené vejce v nastrouhaných voskovkových šupinkách vyválejte. Šupinky by se měly rozpouštět a tvořit na vejci krásnou „všehochuť“. Můžete si k tvorbě obrazců pomoci prsty.

Batikování

Oblíbené zdobení pomocí silonky a různých lístečků a kvítků z přírody. Na vejce přiložte lístky a přes vejce natáhněte silonku. Lístky v ní upravte podle sebe. Silonku svažte, zbytek silonky odstřihněte. Nyní je čistě na vás, v jakých barvách budete vejce vařit. Každopádně vařte klasických 10 minut, poté nechte vejce ve vodě klidně přes noc. Pak stačí silonku odstranit a vejce přetřít například sádlem, aby se nádherně lesklo a kresba byla co nejvíce vidět.

Pěna na holení a její kouzlo

Touto technikou budete nadšení, protože takové zajímavé obrazce budete mít jen vy!

Připravte si vyfouknutá a vymytá vejce. Dále si nachystejte pěnu na holení (stačí ta nejlevnější), pečicí papír, špejli, stojánek na vejce (stačí otočit papírový vejcovník), stěrku, tác a nějaké barvičky. Barvy mohou být akrylové, laky na nehty, potravinové barvivo, tekuté vodovky, apod. Tác postříkejte pěnou na holení, uhlaďte stěrkou a nakapejte vámi vybrané barvičky. Nadešel čas na špejli. Tou vytvořte různorodými pohyby do pěny všelijaké ornamenty. Vajíčko chyťte zezdola i shora a opatrně postupně „namáčejte“ do ornamentů. Odložte (i s nánosem) do připraveného vaječníku, kde je nechte odpočinout cca 10 minut. Po odpočinku by měla vejce být krásně pomalovaná, zbytky pěny opatrně odstraňte.

