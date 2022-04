Babičky barvily vejce v cibuli. Dokázaly vytvořit nádherné vzory. Je to snadné

Velikonoce se nezadržitelně blíží a mnohé hospodyňky už teď přemýšlejí nad tím, jak letos nazdobí vajíčka. Někdo je zvyklý je pouze barvit ve vodě s potravinářským barvivem, jiní vsázejí na nejrůznější samolepky anebo vosk. Bohužel se v dnešní době pomalu zapomíná na možná ten nejlepší trik našich babiček, jak vajíčka ozdobit. Stačí k němu jen cibule, voda, stará silonka a lístky rostlin.

Velikonoce bez nazdobených vajíček by zkrátka nebyly Velikonoce. V dnešní době už existuje neověřitelné množství postupů, jak kraslice vytvořit. Je možné vajíčka například barvit ve vodě s obsahem potravinářského barviva, zdobit rozehřátým voskem, obtočit je barevnou nití anebo je prostě jen polepit různými samolepkami. Nutno však říct, že právě poslední zmíněný postup přináší asi ten nejlacinější a nejkýčovitější výsledek.

Každý má ten svůj osvědčený postup, na který možná nedá dopustit, za zkoušku ale rozhodně stojí barvení vajíček tak, jak to dělávaly už naše babičky. Ty si vystačily s málem a i tak dokázaly vytvořit nádherné kraslice, které rozhodně sklidí potlesk i v dnešní době.

Barvení vajíček v cibuli je naprosto jednoduché Zdroj: Shutterstock

Barvení vajec v cibuli

Obarvit vajíčka tak, aby působila decentně a elegantně, nestojí prakticky nic. Na jejich výrobu budete potřebovat slupky z několika cibulí, silonky, lístky nejrůznějších rostlin, které najdete v přírodě, a pochopitelně vajíčka.

Postup je neuvěřitelně snadný. Slupky z několika cibulí si dáme do hrnce, ideálně nějakého staršího, neboť hrozí, že z něj pak barvu už neumyjete, a zalijeme je asi 1,5 litrem vody. Do hrnce přijde ještě jedna polévková lžíce soli a dvě lžíce octa. Všechno se společně několik minut povaří, dokud nebude mít vývar krásnou, hnědočervenou barvu. Následně slupky z vody odstraníme.

Mezitím, co se slupky z cibule vaří, si nachystáme samotná vajíčka. Ty si ještě před barvením dobře omyjeme v jarové vodě nebo ve vodě s octem, abychom je zbavili mastnoty, a následně je osušíme.

Silonky si rozstříháme na několik dostatečně velkých částí, aby se do každé z nich vešlo jedno vajíčko. Pak si vezmeme listy rostlin anebo jejich květy a na každé vajíčko je přitlačíme. Vajíčka pak v punčoše stáhneme, aby rostliny držely na místě a nehýbaly se, a punčochu zavážeme. Takto připravená vajíčka vložíme do hrnce s vývarem ze slupek a vaříme je na mírném ohni asi 25 minut. Dáváme si přitom pozor na to, aby se během vaření vejce vzájemně nedotýkala. Čas od času je také otočíme, aby na nich nevznikaly skvrny.

Po uplynutí času vejce vyndáme a necháme je zchladnout. Zbavíme je punčochy a odstraníme lístky rostlin, po kterých na skořápce zůstane krásný vzor. Nakonec vajíčka ještě potřeme slabou vrstvou sádla nebo másla, aby se krásně leskla.

Snadno vykouzlíte krásné vzory. Zdroj: Shutterstock

Tipy při barvení vajec

Vajíčka obarvená v cibuli jsou krásná sama o sobě, existuje ale několik triků, jak je udělat ještě lépe. Když například použijete místo slupek z klasické kuchyňské cibule slupky cibule červené, vzniklý vývar bude ještě plnější a obarvená vajíčka budou mít ještě sytější, téměř až rudou barvu. Sytějších barev dosáhnete i tak, když necháte vejce po uvaření ve vodě ležet do druhého dne.

Vyhrát si můžete i při výběru rostlin. Nejlépe vypadá obtisk například pampeliškových květů a listů, můžete zkusit i rozmarýn anebo větvičky z jehličnatých stromů. Skvělé jsou i lístky řebříčku obecného.

Při barvení vajíček v cibuli je pochopitelně důležité použité množství slupek. Těch by mělo být poměrně dost, minimálně na 4 plné hrsti. Ti, kteří pravidelně takto kraslice vyrábějí, se na Velikonoce připravují už dopředu například už od začátku roku poctivě slupky sbírají a uchovávají. Pokud se však k tomuto kroku odhodláte pár dní před Velikonocemi, můžete si slupky sehnat v supermarketu v bedně s cibulemi. Na dně jich bude určitě víc než dost.