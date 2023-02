Barvy oblečení podle horoskopu: Které se k vám hodí, ve kterých nevypadáte dobře

Oblečení dělá člověk a také odráží jeho náladu, mentalitu i životní úroveň. Velmi důležitý je správný výběr barev, který podtrhne vaši osobnost. Na jaké odstíny a barvy byste se měli zaměřit, a jaké naopak ze svého šatníku vyřadit? Vše vám prozradí následující horoskop!

První, čeho si na člověku všimnete, je jeho oblečení a barvy, které nosí. Někdy si řekneme, jak mu to sluší, jindy kroutíme hlavou nad barvenými kreacemi, které k jejich nositelům vůbec nesedí. Náš horoskop vám poradí, jaké barvy byste měli zařadit do svého šatníku a jaké z něj naopak jednou provždy odstranit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by měli do svého šatníku zařadit především světlé barvy. Nejvíce jim sluší světle modrá, ve které vypadají skvěle především v létě. Touhle barvou totiž umí uklidnit svou impulzivní mysl a neklidnou povahu. Zapomenout by měli na červenou, ta by v nich jejich neklid totiž ještě více zdůraznila.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou milovníci fialové a to na všech frontách. Naštěstí mají to štěstí, že jim fialová opravdu sluší, tudíž si ji ve svém šatníku mohou dovolit. Tato barva v nich zdůrazňuje vůdcovské schopnosti a přináší jim více sebedůvěry. Nikdy by si na sebe neměli oblékat žlutou, vypadali by v ní jako kanárci.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci by měli nosit romantické barvy, protože ty odpovídají jejich povaze. Milují bílou, světle růžovou i krémovou a v těchto barvách také vypadají skvěle. Nejenže jsou díky ní optimističtí a hraví, ale ukazují radost ze života. Zapomenout by měli na zelenou, ta v nich vyvolává agresi.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by měli vsadit na žlutou. Není mnoho lidí, kterým tato barva sluší, ale Býci jsou výjimkou a vypadají ve výrazné žluté naprosto skvěle. Tato barva jim také pomáhá dosahovat vysokých cílů a být nejlepší v tom, co dělají. Zapomenout by měli na hnědé odstíny, v těch vypadají starší, než ve skutečnosti jsou.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují přírodu, proto se k nim skvěle hodí zelená barva, ve které se navíc cítí dobře. Zelená v nich evokuje svobodu, pohodu a volnost, kterou k životu potřebují. Zapomenout by ale měli zrozenci v Panně na růžovou, v té by vypadali jako přerostlé koblihy.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou sebevědomí jedinci, kteří jsou tvrdohlaví a nenechají si do ničeho mluvit. Klidně si tak vezmou na sebe oranžovou a vůbec se v ní necítí divně. Navíc jim velmi sluší a umí ji nosit. Jsou díky oranžové středem pozornosti, což jim vyhovuje. Nesluší jim světlé barvy, jako bílá nebo krémová, v těch jsou totiž nevýrazní.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci vypadají neuvěřitelně dobře v tmavě modré a vzhledem k jejich tajemné povaze jim tato barva sedí. Jsou v ní neuvěřitelně sexy. K jejich společenskému životnímu stylu se navíc velmi hodí. Nesmí však nikdy sáhnout do skříně po výrazných barvách, v nich vypadají jako klauni.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou s módou a stylem na štíru, proto poradit s výběrem barev a oblečení opravdu potřebují. Sedí jim hnědá a všechny její odstíny, což je s podivem, protože většina lidí nevypadá v hnědé dobře. Váhy ji umí nosit. Jaká barva jim však nesluší? Je to šedá! Ta v nich vyvolává negativní emoce.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou jako dělaní na tyrkysovou barvu, ta jim přináší pohodu, radost, svěžest a optimistický pohled na svět. Tyrkysová vnáší do jejich života také posun v uvažování a dobrou náladu. Pokud je to možné, měli by se vyhnout černé, ta přináší do jich životů smutek a neklid.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by si měli do svého šatníku pořídit levandulovou nebo jemnou mořskou zelenou. Tyto barvy v nich vyvolávají klid, pohodu a pocit bezpečí. A také jim přinesou do života lásku. Doteď byli Raci sami a to by se právě díky těmto barvám mohlo změnit. Pokazit by však vše mohli stříbrnou, ta jim přináší smůlu.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou jasní adepti na šedou. Je to barva pro disciplinované a praktické lidi, kterým právě tuto vlastnost pomáhá utužovat. Dává jim pocit stability a pocitů úspěchu. Zcela nevyhovující barvou je pro Štíry červená, která je umí rozzuřit k nepříčetnosti. Celý život jim způsobuje nepříjemný pocit a nervozitu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by měly nosit růžovou, která podtrhne jejich něžnou stránku, protože jinak si o nich lidé myslí, že jsou chladné a bezemoční. Tato barva jim do života přinese nové přátele a pochopení. Také podporuje cíle a stabilní život. Nehodí se k nim barva fialová. I když by se mohlo zdát, že jsou si tyto barvy podobné, fialová je přesným opakem růžové.