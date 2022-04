Barvy podle horoskopu: Kterými barvami byste se měli obklopit a které vám škodí?

Pokud si myslíte, že je úplně jedno, jakými barvami se obklopujete nebo si je oblékáte, není to úplně pravda. Některé barvy vám totiž mohou pomoci zlepšit den, zajistit úspěch v práci, ale i přivodit nemoc či zhoršit psychický stav. Dávejte si tedy pozor, které jsou a které nejsou vhodné pro vaše znamení.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ideální barva pro Berana je levandulová, která přináší do jeho života mystičnost, duchovní zážitky a možnost rozjímání. Beran obklopený touhle barvou je empatický ke všem živým duším kolem. Miluje přinášet radost a porozumění, je tudíž skvělým kamarádem, který vás nezklame a vždy bude stát při vás.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi milují tyrkysovou, která je stejně výrazná jako oni. Od přírody jsou Lvi vůdci, řídí dav a udávají směr. V této barvě jsou navíc dostatečně vidět. Vyhnout by se měli bledým barvám, ty jim škodí a ubírají na výraznosti, což se od Lva neočekává. Lvi rádi experimentují a díky tyrkysové se jim to daří.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec potřebuje k životu žlutou barvu stejně jako disciplínu. Než Střelec něco udělá, desetkrát si to promyslí a pak už to udělá vždy stejně. Každý den ve stejnou hodinu jí, spí i chodí na procházky. Když mu to nějaký den nevyjde, cítí se nesvůj. Do pohody ho dostane právě žlutá barva, kterou by se měl obklopovat.

Ryby jsou milovníci modré, působí na ně totiž osvěžujícím dojmem. Zdroj: Shutterstock

Býk

21. 4. až 21. 5.

Pro Býka je vhodnou barvou fialová, nikoliv růžová. Té by se měl naopak vyhnout, způsobuje mu dýchací obtíže. Zato fialová je pro něj balzámem na duši. Když ji nosí na sobě, je Býk atraktivní pro svůj protějšek a když ji má ve svém okolí, cítí se dobře. Vyhledává také lidi, kteří si v této barvě libují.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panna je připravena na černou. Ne každý si může dovolit tuto barvu nosit nebo se jí obklopovat, protože působí depresivně. Ne ale na Panny. Ty se v ní cítí štíhle, sebevědomě a trendy. Pokud tedy potkáte člověka od hlavy až k patě v černé, nemusí zrovna držet smutek, ale je to Panna, která se v ní prostě cítí dobře.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroh miluje zelenou a ta přináší do jeho života klid, mír a harmonii. Je díky ní vyrovnaný a schopný překonávat překážky. Nikdy ji ale nesmí míchat s modrou, to by do jeho života přineslo svár, hádky a zlobu. Vyhýbat by se měl Kozoroh i doplňkům v modré barvě, doma by se pak nemusel cítit bezpečně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou perfekcionalisté. Jejich barvou je zelená. Umí se zaměřit na detaily a jejich schopnost soustředění je obdivuhodná. Dodržují pravidla i doporučení. Své zásady přenáší i na přátele, rodinu či kolegy. Jejich náplní života je dodržovat řád, v čemž jim právě zelená barva pomáhá.

Každé znamení zvěrokruhu by se mělo obklopovat určitou barvou. Zdroj: Shutterstock

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou zatíženy na oranžovou. Většina malých chlapců ve znamení Vah touží stát se popelářem. Váhy v oranžové mají také laskavé srdce a často se angažují v humanitární pomoci. Svou přítomností rozzáří společnost a dobrotou mnoha lidem vykouzlí úsměv na rtech.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři mají většinu času dobrou náladu, proto k nim sedí bílá. Vždy to myslí upřímně a jejich duše je nevinná a čestná. Když chcete Vodnáře naštvat, dejte mu před oči červenou nebo v ní přijďte oblečeni. V takovém případě se Vodnář otočí na patě a odejde. Dobrou volbou není ani černá, která na ně působí ponuře.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Rak je naprosto neodolatelný v růžové barvě. Je prostě k sežrání. Jeho roztomilost se díky této barvě znásobí a navíc v něm probouzí lepší já. Pokud tedy potkáte Raka v růžové, dejte se s ním do řeči. Můžete si být jisti, že vám vykouzlí úsměv na rtech a zpříjemní den. Je dokonce příjemné se na něj jen dívat, uklidňuje to.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři by měli nosit červené oblečení, jsou v něm totiž zapamatovatelní. Jinak jsou totiž nenápadní a téměř nikdo si jich nevšímá. A je to škoda! Štíři jsou totiž velmi inteligentní lidé, a když na sobě mají červenou barvu, lidé je poslouchají a jejich názory respektují. Vyhnout by se ale měli bílé, jinak splynou se zdí a jsou pro ostatní neviditelní.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou milovníci modré, působí na ně totiž osvěžujícím dojmem. Když vidíte Rybu v jiné barvě, je to divné. Poznáte ale, jakou má náladu. Ve žluté je šťastná, v zelená zamilovaná a v hnědé s ní raději ani nemluvte, nebo se dozvíte něco, co jste nechtěli slyšet. Ryby totiž umí být občas až přehnaně upřímné.