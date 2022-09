Barvy podle horoskopu: Jakými barvami by se mělo obklopovat právě vaše znamení?

Najděte svůj styl ve hvězdách, které vám poradí, jakými barvami byste se měli zejména doma obklopovat. Zvolit například odstín výmalby není jen tak. Poradíme vám, které barvy jsou pro vaše znamení vhodné.

Beran (21.3. - 20.4.)

To, poslední, co bychom mohli říci o Beranech je, že jsou nudní. Opak je pravdou a totéž platí o jejich domovech, které musí být stejně nápadné a působivé jako oni. Beran se obklopuje moderními, ale elegantními prvky. Miluje umění, je individualista. Stěny jeho domova by mohly být i bílé, ale pro Berana se hodí červené nebo oranžové akcenty. Jednu stěnu si rozhodně může vymalovat odstínem zvaný červený muškát a nikdy neudělá chybu. Tento odstín bude mít na Berana rozhodně pozitivní vliv.

Býk (21. 4. - 21.5.)

Býk je sice smyslné znamení, ale měl by mít kolem sebe neutrální barvy. Má to svůj důvod. V domě Býka se toho děje tolik, že je potřeba vymalovat stěny neutrálně, aby se to všechno spojilo. Pokojové rostliny, kvetoucí stromky, všude svíčky… To všechno Býk doma má, a tak by si měl vymalovat jemnou barvou v odstínu alabastr s teplým podtónem.

Blíženci (22.5.–21.6.)

Blíženci jsou jako vzdušné znamení přitahováni světlem a je to pro ně neuvěřitelně důležitý aspekt. Narodili se v období, kdy jsou během roku dny nejdelší, takže jejich barva je světle žlutá, něco jako zlaté šampaňské. V tmavém prostoru se cítí jako v pasti.

Blíženci by měli vsadit na zářivě žlutou až zlatou. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. – 22.7.)

Rak vládne domácnosti, do které vkládá veškerou svou energii. Z prostředí, v němž žije, čiší pohodlí, láska a klid a mají talent udělat z domova okouzlující místo, kam se všichni členové rodiny rádi vrací. Ideální barva pro toto znamení je bouřkově modrá v tlumeném odstínu, kde nechybí ani mírný nádech růžové.

Lev (23.7. – 22. 8.)

Královská povaha zrozenců ve Lvu vyžaduje pouze ty nejlepší materiály a barvy. A jsou to tři barvy: zlatá, šarlatová a fialová, které by u Lva doma neměly chybět. V minulosti to byla tři nejdražší barviva, určená na nejhodnotnější předměty a oděvy pro církevní hodnostáře a panovníky. Pokud tyto odstíny bude mít Lev ve své blízkosti, bude se cítit skvěle.

Tyhle barvy vyhovují Lvům. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. – 22.9.)

Panna je zemské znamení, lidé v něm narození jsou pečující, stálí a organizovaní. Jejich stěny nikdy nebudou vyzývavé a extravagantní. Ideální barvy jsou přírodní a neutrální, Panny ocení krémovou, šedou, ale i čokoládovou s modrozelenými akcenty. Panny nejenže rády kopírují přírodní svět ve svých domovech, ale také se s oblibou doma obklopují skutečnými rostlinami, i těmi namalovanými. Rostlinné motivy na stěnách však nesmí být nikterak okázalé.

Váhy (23.9. – 22.10.)

Váhy se rodí v srdci podzimu, ale jejich estetika není tak zemitá jako u Panny. Místo červených, žlutých, hnědých a oranžových, které by mohly napodobovat měnící se podzimní listy venku, lidé tohoto znamení hledají jemnější barevnou paletu. Vahám totiž vládne Venuše a ta je spojena s pastely. Váhy by se tak měly obklopovat odstínem jemný ruměnec, což je druh sladké a jemně růžové, která evokuje vnitřní krásu všech Vah. Ideální pro ně je i mátově zelená.

Sladká růžová je nejlepší pro Váhy. Zdroj: Profimedia

Štír (23.10. –21. 11.)

Štíři jsou známí svou tajemností. Kde Blíženci potřebují světlo, Štír touží po stínu. Štír má rád černé tmavé věci a je příliš napjatý, pokud v domě vidí příliš mnoho stimulace a roztodivných barev. Měli by mít doma i tmavě šedou, vínovou či lilkově fialovou.

Střelec (22.11.–21. 12.)

Střelci jsou nadšeni životem a jejich domácí výzdoba tomu odpovídá. Přinášejí domů upomínkové předměty a krásně je předvádějí. Dokonale vymalované stěny u Střelce doma nesou jasné a zářivé barvy veselých odstínů a vzorů s názvem západ slunce. Může to být červená, oranžová, žlutá, ale i modrá.

Kozoroh (22.12. – 19.1)

Jelikož se Kozoroh narodil v zimě, touží po útulném prostředí. Někdo může říci, že lidé tohoto znamení jsou strozí, ale oni se raději vidí jako minimalisté a tradicionalisté. Milují stěny obložené dřevem a tradiční nábytek, barvy, kterými se rádi obklopují jsou šedá, hnědá či krémová. Prostě v jednoduchosti je krása a tak se Kozoroh cítí spokojený.

V takovém barevném stylu se cítí dobře Kozoroh. Zdroj: Profimedia

Vodnář (20.1.–18. 2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře se rádi odlišují. Milují kobaltově modrou, fuschiovou a šedou a občas se cítí dobře i blízko věcí v neonových barvách. Preferují moderní a kovové prvky, které kombinují se zářivými barvami.

Ryby (19.2.–20.3.)

Ryby jsou vodní znamení, takže chybu neudělají s žádným odstínem modré, souhrnně se jejich barvy nazývají vodní lilie a zahrnují kromě modré, i světle růžovou, bílou, lila a fialovou. Díky těmto odstínům si Ryby užívají klidné prostředí, evokující vodní svět.



Zdroje: rd.com, colori.it