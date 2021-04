Barvy podle horoskopu: Jaká se hodí právě k vašemu znamení?

Barvy na nás působí. To musí uznat i největší skeptici. Důkazem toho je barevná typologie, která vybírá barvy podle barvy pleti, vlasů, očí apod. Bytoví designéři, jež dokáží pomoci barev vdechnou prostoru nový život, nebo třeba „metalisté", kteří by si na sebe ani nikdy nevzali žádnou zářivou barvu. Je to tím, že s barvami máme spojené různé emoce. Jak si vybrat barvy podle horoskopu?

Slovo zvěrokruh označuje kruhový pás, jež je rozdělen na 12 segmentů po 30 stupních. Každý z nich je spojen s určitým souhvězdím. Každé z dvanácti znamení zvěrokruhu odpovídajících 12 segmentům je tedy také spojeno se zvířetem, stejně jako s jedním z prvků (oheň, voda, země a vzduch). Na základě starověké čínské filozofie je každý z prvků spojen také s různými barvami. Ty pak astrologové přiřadili i k daným znamením.

Stručná historie zvěrokruhu

První zvěrokruh očividně pochází už z let 1000 př.n.l., kdy ho vytvořili babylonští astrologové. Některá souhvězdí lze však vysledovat ještě dále, ke zdrojům z doby bronzové. O zvěrokruhu se zmiňuje také Bible, konkrétně kniha Ezekiel. Zajímavostí je, že hvězdy a souhvězdí přitahovaly lidi po celém světe. Proto se znamení zvěrokruhu objevují téměř ve všech kulturách.

Barvy podle znamení

Beran: 21. března až 19. dubna

Beranovi vládne planeta Mars. Je považován za ohnivé znamení, které je plné energie a pohybu. Proto mu nejvíce sedí červená barva. Ta symbolizuje energii, mobilitu, agresivitu a čistotu. Kromě červené by se měl beran obklopit žlutou a bílou. Ve chvílích, kdy potřebuje uklidnit, by měl sáhnout po studených odstínech jako je modrá, zelená nebo růžová.

Býk: 20. dubna až 20. května

Býk je spojen s planetou Venuše a vládne mu prvek země. Úspěšně se bude cítit v barvách jako je růžová a bílá, které podporují ženskou sílu. Jako prvnímu jarnímu znamení bude také slušet barva rozpuku – zelená. Pokud potřebuje uklidnit, měl by sáhnout po zemitých tónech hnědé a šedé. Tmavě modrá a černá mu zase dodají pocit bezpečí.

Blíženci: 21. května až 20. června

Merkur, který vládne blížencům, je spojován s veselými odstíny žluté. Proto i tomuto znamení vždy zlepší náladu. Vzdušným blížencům však budou slušet neutrální tóny v kombinaci s bílou a béžovou. Pokud však máte jako blíženci důležitou schůzku, respekt si získáte díky fialové a černé.

Rak: 21. června až 22. července

Zářivě bílá a stříbrná spojují raka s jeho intuicí. Vládne mu totiž Měsíc, který je spojen s jemnými barvami jako je šedá, bílá, stříbrná a krémová. Jako vodní znamení ale raci milují modrou. Pokud tedy chcete dobít baterky oblečte si sytou modrou nebo zelenou.

Lev: 23. července až 22. srpna

Lev se stejně jako král zvířat rád předvádí. Navíc mu vládne Slunce. Proto mu sluší výrazné barvy a extravagantní vzory. Může si obléct červenou, oranžovou, ale i zlatou nebo žlutou. Všechny tyto barvy mu pomohou posílit energii a optimismus. Pokud naopak potřebuje zklidnit, měl by se obklopit studenými odstíny modré nebo zelené.

Panna: 23. srpna až 22. září

Šestému znamením zvěrokruhu vládne Merkur. Za šťastné barvy jsou pro pannu považovány modrá, zelená, světle žlutá a bílá. Kdykoli je to možné, měly by se držet dál od červené. Pannám také budou slušet zemité tóny ve všech odstínech.

Váhy: 23. září až 22. října

Váhám vládne vášnivá Venuše. Jelikož jsou vzdušným znamením, měly by se obklopit bílou a světle modrou. Pozor by si měly dávat, aby interiér, v němž se pohybují, byl barevně v rovnováze a harmonii. Červené barvě by se měly úplně vyhnout.

Štír: 23. října až 21. listopadu

Černá, šedá a kovová. To jsou barvy, na které si svěřenci Marsu potrpí. Zkombinovat je však mohou s výraznějšími odstíny jako je žlutá nebo karmínová. Pokud chtějí štíři uklidnit, měli by se obklopit zemitými a tmavšími barvami jako je hnědá nebo tmavě zelená.

Střelec: 22. listopadu až 21. prosince

Devátým znamením zvěrokruhu je střelec, kterému vládne Jupiter. Úspěšný den střelci prožijí v tmavě žluté nebo oranžové barvě. Slušet jim bude ale také krémová nebo zelená. Vyhnout by se měli modré.

Kozoroh: 22. prosince až 19. ledna

Poslednímu zemnímu znamení vládne Saturn. V barvách jako je khaki nebo tmavě modrá se budou kozorozi cítit bezpečně. Jejich barvou je hnědá. Podpoří je ve vytrvalosti a v dosažení cílů. Měli by se však vyhnout červené a žluté barvě.

Uklidňující modrá pomáhá povzbudit skvělé nápady Vodnáře Zdroj: Profimedia.cz

Vodnář: 20. ledna až 18. února

Uklidňující modrá pomáhá povzbudit skvělé nápady Vodnáře a vyvážit jeho neklidnou energii. Modrá totiž představuje prostor a vytváří plynulý tok myšlenek. Navíc vodnářům vládne Uran, který je také modrý. Vyhnout by se měli tmavým odstínům.

Ryby: 19. února až 20. března

Ryby milují světle modrou a zelenou, která jim také sluší a spojuje je s jejich podvědomím. Pokud potřebují načerpat energii, měli by se obklopit oranžovou nebo zářivě červenou. Kdykoli je to možné, měly by se ryby, jimž vládne Neptun, vyhnout černé barvě.

