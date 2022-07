Která barva vám nejvíce sluší podle zvěrokruhu. Je právě vaší oblíbenou?

Pokud si nejste jisti v módní oblasti a nesledujete poslední trendy, držte se přísloví, že méně je někdy více. Zaměřte se na tu barvu, která vám opravdu sluší. Každé znamení zvěrokruhu má svou osobní barvu, kterou by mělo nosit. Jaká je ta vaše?

Možná si někdy připadáte jako strašák do zelí, a i když se sebevíc snažíte, váš outfit není to pravé ořechové. Možná sázíte na špatné barvy. Každému znamení zvěrokruhu totiž sluší jiná. Pojďte se tedy podívat, jaká je vaše osudová barva podle zvěrokruhu, ve které vypadáte vždy skvěle.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Beranům sluší růžová. Jsou to vůdčí osobnosti, které ale umí být i něžné a milé. Jsou loajální a pro přátele by se rozdali. Naopak ale, když je někdo zklame, jsou agresivní a s každým si to vyřídí. Nebojí se osobní konfrontace a během sekundy se umí stát z roztomilých andílků ohnivými saněmi.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Pro Lvy je velmi slušivá modrá, ideálně v kombinaci s bílou. Milují moře, pláže, vítr, čistotu a přírodu. Modrá pro ně značí nekonečnost a volnost. Umí ji nosit. V modré vypadají uvolněně, šťastně a tak, že je pro ně každý den dovolená. Jsou to romantické duše, tudíž jim kombinace modré a bílé vysloveně sluší.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci chtějí být ve všem nejlepší, což právě červená barva ukazuje, měli by ji tedy nosit především v situacích, kdy chtějí upozornit na to, že něco umí, že jsou v něčem dobří a že to chtějí ukázat světu. Směle pak prezentují své nápady a nutno podotknout, že s nimi dost často bodují. Červená jím prostě dodává sebevědomí, růžová uvěřitelnost a něžnost.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou temperamentní, proto jim sluší zelená. Ideálně ještě taková, která je vidět na míle daleko a ukazuje všem, že Býk má dobrou náladu. Býci jsou také velmi kreativní, proto pro ně zelená představuje louku, na které si se svou bujnou představivostí namalují směsici rozkvetlých květů. Jejich život je totiž barevný, pestrý a spontánní.

Střelec by měl vsadit na červené oblečení. Zdroj: Shutterstock

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by měly co nejvíce nosit žlutou. Jsou totiž často melancholické, plačtivé a smutné a tato barva jim dodává radost, štěstí a optimismus. Když mají splín, rozveselí je, a když se jim chce plakat, vykouzlí jim úsměv na rtech. Navíc je uklidňuje v hektických a dramatických situacích. Panny by rozhodně neměly nosit černou, ta by je stáhla ještě více dolů.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi chtějí žít život naplno, proto je jejich osudovou barvou oranžová. Je to barva zapadajícího slunce a Kozorozi žijí také především po něm. Večírky, párty a bujarý noční život, to je to, co je vystihuje. Sluší jim i zlatá či žlutá, vyhýbat by se ale měli pastelovým barvám.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Pastelové odstíny modré a zelené jsou jasnou volbou pro Blížence. Díky nim toto znamení působí svěže, vyrovnaně a plné pohody. Pastelová zelená v nich vyvolává touhu růst a vzdělávat se. Modrá zase touhu po rodině a být tím nejlepším partnerem a přítelem.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by se měly oblékat do fialové, a to především do jejích tmavých odstínů. V té co nejtmavší se budou cítit nejlépe. Jsou tajemné, decentní a démonické. Přesně tak jako temně fialová. Jde ale o elegantní barvu, která Vahám opravdu velmi sluší. Na světlé barvy mohou zapomenout.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři a levandulová jsou sehraná dvojka. Tato barva přitahuje mystické, duchovní a éterické světy, což Vodnář oceňuje. V této barvě vypadá svěže a uvolněně. Podporuje jeho kreativitu, experimentování a životní optimismus. Také má pro ně levandulová barva uklidňující a hojivé účinky. Vyhýbat by se Vodnáři měli šedé.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou dramatičtí, proto se pro ně hodí křiklavé barvy jako třeba tyrkysová. Na rozdíl od ostatních znamení ji umí nosit. Je veselá, vtipná a ukazuje, že její nositel si umí sám ze sebe udělat legraci. Rozhodně by se neměli vyhýbat výrazným barvám, jsou jejich životním stylem.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Světle fialová sluší Štírům. Ti jsou něžní, hodní a jemní, stejně tak jako tato barva, která vám evokuje levandulové pole. Pomáhá jim také se sebepoznáním, pochopením a optimismem. Pomáhá jim úspěšně zdolávat překážky a nacházet sílu řešit problémy. Štíři tak mohou dosáhnout osvícení.

Štírům sluší levandulová barva. Zdroj: Shutterstock

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají pečovatelskou, milou, empatickou a obětavou povahu, ke které sedí béžová barva. Sluší, je elegantní, dodává na důvěryhodnosti a sami od sebe si jí nevšimnete. Stejně tak je to i s nositeli tohoto znamení, jsou nevýrazní. Když se na ně ale lépe zadíváte, vidíte skrytou krásu. Také jsou to velmi čestní a charakterní lidé, co drží slovo.