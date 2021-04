Jak prodloužit životnost bateriím: Je dobré nechávat mobil přes noc v nabíječce?

Dvěma a více článkům s elektrickou energií říkáme baterie. Pokud článkům energii dodáváme a pak si ji zase bereme, je to akumulátor. Co dělat, aby nám dobře posloužil?

Jednorázové alkalické baterie se hodí do přístrojů, které odebírají velmi malou energii po dlouhý čas, třeba elektrické hodiny nebo dálkové ovladače televize, vrat garáže a podobně. Všude jinde lze použít akumulátory. A protože nejlepší jsou lithiové, následující řádky budou patřit jim.

Co jim neprospívá?

Když je necháváme úplně vybít. Vztáhneme-li to na mobil, pak bychom jej měli do nabíječky zapojit, jakmile se ukáže 10 %. To je nejspodnější hranice. Občas se na nulu dostaneme, ojediněle to nevadí, nesmí z toho ale být pravidlo. Akumulátor se nepoškodí, pokud se dobíjí za jakéhokoliv stavu, z čehož plyne, že můžeme nabíječku použít i několikrát denně, nemusíme čekat, až se mobil nabije na 100 %. Dokonce se objevily testy, které u konkrétních akumulátorů plné nabití nedoporučují. Jenže to je knížecí rada, při běžném užívání přece nezkoumáme, od kterého výrobce baterie je. Nebo co když přístroj (jiný než mobil) stav akumulátoru neukazuje? Potom zkrátka dobíjíme, kdy potřebujeme, spoléháme na to, že baterie nebo přístroj mají elektroniku, která zabrání přebití. Jsou-li kvalitní, mají ji určitě.

Poznámka 1: Nově koupené baterie před prvním použitím není třeba úplně vybít a pak zcela nabít. Dáme je hned do přístroje. Případně se doporučuje je při prvním použití plně nabít, počkat asi hodinu, a pak je dát na chvilku znovu do nabíječky.

Poznámka 2: Mobil, notebook, laptop a podobná zařízení lze nechávat v nabíječce přes noc, nic se jim nestane. Jsou na to zařízené, nabíjení si řídí samy. Vezměme třeba bezdrátová sluchátka – sundáme je z uší, kdykoliv nás to napadne, a položíme nebo vložíme je do takzvané dokovací stanice, jež je zároveň nabíječkou. Tím v nich máme stále potřebnou energii, aniž bychom se museli o cokoliv dalšího starat. Jenže je to jako se vším, existuje druhý názor, který vychází z toho, že nabíječka neustále kontroluje napětí a je-li třeba, dobíjí. Když to přes noc dělá i několik hodin, drobných dobíjení může být hodně, a to už akumulátor nemusí snášet, zkrátí se mu životnost.

Mobil, notebook, laptop a podobná zařízení lze nechávat v nabíječce přes noc Zdroj: / Shutterstock.com

Pokud přístroj s akumulátorem dlouhý čas nepoužíváme, akumulátor z něj vyjmeme, ale hlavně jednou za 3–6 měsíců zkontrolujeme, jak je nabitý. Optimální je 50–80 %, rozhodně nesmí být prázdný. Nemáme-li nabíječku, která by nám to ukázala, akumulátor zcela dobijeme a v přístroji mírně vybijeme. Občas také dobijeme dlouhodobě nepoužívaná zařízení, z nichž nelze akumulátor vyndat (MP3 přehrávač, navigaci apod.).

A co jim prospěje?

Když je nebudeme vystavovat příliš vysokým ani nízkým teplotám. Mobil (je to asi nejviditelnější příklad, ale platí i pro ostatní) v létě určitě nenecháme třeba v autě na slunci nebo v zimě na mrazu. Baterie se výrazně zahřívá i při nabíjení, proto je dobré ji nezakrývat, aby mohlo teplo unikat. Baterie (všechny, nejen lithiové) skladujeme v suchu při teplotách 10–20 °C.

Poznámka 1: Dnes se čím dál víc uplatňuje takzvané bezdrátové nabíjení, tedy indukční. Jenže při něm se akumulátor zahřívá daleko víc než při klasickém, a samozřejmě čím častěji, tím hůř pro články.

Poznámka 2: U akumulátorů se uvádějí nabíjecí cykly, standardně jich bývá 300–500 (i více), což je jeden až tři roky provozu. Nemusí to nutně znamenat, že by nefungovaly, jen se strmě snižuje jejich výkon. Jak stárnou, zkracuje se postupně výdrž, aniž bychom je používali. Proto baterie „s téměř prošlou lhůtou“ raději nekupujeme.

Za běžné se dnes považují lithium–iontové akumulátory (Li–ion), stále častěji se však na trhu objevují lithium–polymerové akumulátory (Li–pol, LiPo), jež vlastnosti prvně jmenovaných vylepšují. Ale jinak s nimi zacházíme stejně. Vedle vyšší výkonnosti jsou hlavně lehčí a tvárnější, takže se objevují v extrémně tenkých přístrojích (jen několik milimetrů). Jsou ovšem při výrobě technologicky i energeticky náročnější, na trhu dražší a někteří technici upozorňují, že když jim klesne napětí pod kritickou mez, nevratně se zničí.

