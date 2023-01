Největší bestie horoskopu: Tyhle ženy zničí život každému, koho potkají

Jste zamilovaní až po uši a nevidíte, že si vás vaše milá každý den omotává kolem prstu? Pak byste si měli přečíst následující horoskop, který vám ukáže ta znamení, v nichž se rodí největší manipulátorky a s nadsáskou se o nich dá říci i bestie.

Jsou to zdatné manipulátorky a umí s muži dokonale cvičit, aby dělali přesně to, co ony chtějí. Využívají lidi kolem sebe a nemají z toho žádné výčitky svědomí. V jakých znameních se takové ženy nejčastěji rodí?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny umí být pořádné bestie a vysají vás dřív, než se stačíte rozkoukat. Umí vás ohromit a okouzlit, že byste za ně dýchali, proto vůbec nevidíte, že vás ve skutečnosti jen využívají. Díky vám si splní své sny a touhy po luxusním životě. Panny se totiž lepí jen na boháče, o obyčejného kluka by si neopřely ani kolo.

Další velmi špatnou vlastností Panny je hamižnost. Nejradši by obrala všechny kolem sebe i o poslední kus chleba. Vše chce jen pro sebe a nikomu jinému nepřeje, když se mu daří. To je dokonce rudá vzteky a dělá vše pro to, aby štěstí druhých překazila. Má opravdu zlou povahu a utrpení jiných lidí ji nechává chladnou.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha jsou velmi vychytralé a v podvodech umí chodit. Mají velmi vysokou inteligenci, takže vás oberou o všechno dřív, než si vůbec uvědomíte, že se něco děje. Tyto ženy jsou velmi manipulativní a rády zahání muže do kouta. To se jim daří a pak díky výčitkám vždy dosáhnou svého. Umí totiž vše nafouknout a ze všeho udělat problém, abyste fungovali dle jejich požadavků.

Také to bývají hysterky a rády pláčou. Když chtějí něčeho docílit, umí vybrečet potoky slz, ale hned, co se dočkají, slzičky vyschnou. Ženy ve znamení Kozoroha často nemívají dobrý vztah svou rodinou. Vysávají ji, dokud to jen jde. Mívají totiž to štěstí, že jejich rodiče jsou jejich opakem.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců občas bývají takové bestie, že jejich arogance, zášť a zloba formují celou jejich osobnost. Jsou nesnesitelné, když není po jejich. Umí využít příležitosti, vetřít se do přízně a pak vám zničí celý život. Vůbec jim nevadí, že jste například zadaný, samy to mají s věrností na štíru. Nečekejte tedy, že budete pro ženu ve znamení Blíženců tím jediným.

Ženy ve znamení Blíženců jsou také agresivní vůči jiným ženám, a to především, pokud jsou chytřejší a hezčí než ony. Nemají tak žádné kamarádky a vám je tolerovat také nebudou. I když samy podvádějí, jsou neskutečně žárlivé a schopné vám dělat scény. Těmto ženám nikdy nevěřte a nenechte se od nich ovládnout.