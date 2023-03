Ženy v těchto znameních jsou bezdůvodně sebevědomé a lezou všem na nervy

Některé ženy jsou tak sebevědomé, že jsou až neskutečně drzé. Nic je nemůže zastrašit, před nikým nejeví známky plachosti. Přemýšleli jste někdy, o která ženská znamení zvěrokruhu se jedná?

Lev (23.7. - 22.8.)

Ženy narozené ve znamení Lva jsou tak sebevědomé, že se jim málokdo vyrovná. Zdá se zcela nemožné, že je někdy přepadne chvíle nejistoty, protože vždy působí hrdým a odhodlaným, často až arogantním dojmem. Milují být v centru pozornosti a dělají vše pro to, aby zaujaly pohledy a obdiv ostatních. Kdyby to však bylo jen občas, tak by se to s nimi dalo vydržet, jenže ženy zrozené ve Lvu své drzé sebevědomí předvádějí tak často, že je to s nimi často až k nevydržení.

Ženy ve Lvu jsou někdy svým sebevědomím nesnesitelné. Zdroj: Shutterstock

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Co se týče sebevědomí, Blíženci nemají ostatním co závidět. Tyto ženy ho mají takovou dávku, že by ho mohly rozdávat. V jejich případě to není ani tak o kráse, ale spíš o jejich nadšení a kreativitě. Ženy v Blížencích si jsou tak jisty samy sebou, že to ostatní až udivuje. Nejsou to typické krásky, ale jakmile promluví, zamrazí vás z toho, jak jsou sebevědomé. Ovšem čeho je moc, toho je příliš a jejich chvástání a sebeprezentace bývají hodně otravné.

Býk (21.4. - 21.5.)

Ženy narozené v Býku působí vždy nesmírně sebejistě a vyrovnaně. Málokdo ví, že za zdáním ocelové ženy se skrývá sladká a přívětivá duše. Jenže tu málokdo objeví. Navenek je žena Býk tvrdá, arogantní, bezcitná a velmi často opovrhující. Takové chování mnoha lidem v její blízkosti leze na nervy.

Žena Býk bývá tvrdá a bezcitná. Zdroj: Shutterstock

Štír (24.10. - 22.11.)

Výčet nejsebevědomějších žen zvěrokruhu uzavírá znamení Štír. Charismatické, ležérní a intrikánské, takové jsou ženy narozené ve Štíru. Působí dojmem, že je pro ně všechno snadné, ať se vydají jakoukoli cestou. Štírky rády soupeří s ostatními, aby vynikla jejich jedinečnost. Bohužel jejich vysoké sebevědomí bývá často pro ostatní zraňující.



Zdroje: ildunque.it, www.sosyncd.com