Znamení, která kašlou na pravidla. Tyto ženy neberou ohledy na nic a na nikoho

Které ženy patří mezi největší rebelky zvěrokruhu? Kdo se vzpírá zavedeným pravidlům? Astrologové určili čtyři znamení zvěrokruhu, která si ze zákonů a předpisů vůbec nic nedělají. Patříte mezi ně?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženám v Beranu vládne neomylnou rukou planeta Mars. Planeta síly a soubojů. Toto impulzivní znamení dá o sobě vědět hned, jakmile jim oznámíte, že něco nesmějí. Ženy v tomto znamení jsou vždy přesvědčeny, že mají pravdu, i když to tak mnohdy není. Řídí se pouze svými vlastními pocity a na ostatní neberou ohled. Není proto divu, že se nejen v práci dostávají do konfliktních situací.

Berani se často hádají. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Rošťárny. To je synonymum pro ženy narozené v Blížencích. Milé bytosti, které vždy vymýšlejí, jak udělat věci po svém. Dodržování pravidel považují za největší nudu, a tak jejich každý den musí být naplněn nějakou vylomeninou. Nedbají na to, co o nich řeknou ostatní, vždy se dokážou ze všeho vymluvit. Jsou to děti štěstěny, za porušování pravidel se jim většinou vůbec nic nestane. A tak to zkoušejí stále znovu a znovu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy narozené ve znamení Střelce jsou dobrodružné a pravidla příliš nedodržují. Proč? Protože jim nevěří. Žijí rychle a pravidla je zdržují. Toto ohnivé znamení je stále na cestě za novým dobrodružstvím a vyniká tím, že se bouří proti všemu. Porušování předpisů je pro ně zábava. Mnohdy se na svých cestách dostávají do rozporu se zákonem. Ze všech znamení zvěrokruhu Střelkyně rozhodně nastřádají za celý rok nejvíce pokut za rychlou jízdu.

Ženy ve Střelci si nedělají hlavu s pravidly silničního provozu. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářky. Rebelky od hlavy k patě. Tomuto znamení vládne planeta Uran. Radikální změny ze dne na den nejsou u Vodnářek ničím výjimečným. Když se pro něco rozhodnou, udělají to okamžitě, bez ohledu na ostatní a na pravidla. Nikdy nečekejte, že se ženy ve znamení Vodnáře usadí a budou poslouchat na slovo. Není to v jejich silách. Jsou nezávislé a dělají věci po svém. Žijí podle svých vlastních pravidel.

Zdroj: www.elitedaily.com, www.commentimemorabili.it