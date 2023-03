Tato znamení dělají bláznivé věci, když se zamilují. Jste mezi nimi i vy?

Každý svou zamilovanost cítí a projevuje jinak. Přesto však některá znamení zvěrokruhu své láskyplné city projevují poněkud více, než je obvyklé. Někdy dělají až bláznivé věci. Jaká znamení mezi ně patří?

Býk (21.4. - 21.5.)

Když se zamiluje Býk, je zuřivě loajální. Býci snili o nalezení lásky od té doby, co se naučili význam tohoto slova. Obvykle se tedy v životě velmi brzy usadí. Na experimentování moc nejsou, a když se zamilují, jsou věrní až do morku kostí. Ve svém životě se vyhýbají všem ostatním a tráví každý okamžik svého dne se svými partnery. Někdy to Býci až přehánějí a občas bývají i majetničtí a žárliví.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Nikdo nemůže být starostlivější než zamilovaný Blíženec. Na jeho rameni se vždycky můžete vyplakat, poslechnou si všechno, co vás trápí, uvaří vám vaše oblíbená jídla. Pokud vás Blíženci milují, budou považovat za svou čestnou povinnost chránit vás před vším, co by vás na tomto světě mohlo ohrozit. Svou bláznivou zamilovanost někdy projevují tak, že by své protějšky chtěli neustále ochraňovat, i když to právě není potřeba. Nejraději by s nimi chodili, kamkoli se hnou, což bývá někdy docela nevhodné.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou extrémně citliví a emocionální, takže jsou vždy tak trochu na hraně, pokud jde o lásku. Ze začátku jsou jejich emoce příjemné, jenže postupem času mohou být obtěžující a někdy je Rakovo bláznivé zamilování až trapné. Zapomínají na sebe a podřizují vše jen partnerovi, na kterém neskutečně visí. Každý den nemluví o ničem jiném, než o své lásce.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi jsou velmi expresivní. Pokud jsou zamilovaní, okamžitě to řeknou. Toto ohnivé znamení vyznává lásku každý den a hluboce své city prožívá. Pro Lva neexistují v lásce žádná omezení. Svého nebo svou vyvolenou hned každému představují, jak přátelům, tak rodině. Chlubí se svou láskou všem a všude.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou velmi ostražití jedinci, kteří potřebují hodně času, než se někomu otevřou. Nedůvěřují snadno a mohou být velmi tajemní, pokud jde o jejich skutečné pocity. Ale když je Štír skutečně zamilovaný, pro svou lásku dělá mimořádné věci. Uspořádá ty nejromantičtější večeře, každý den kupuje malé dárky, zahrnuje svou lásku nejrůznějšími pozornostmi.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci ve skutečnosti nevěří v závazky. Takže pokud se usadí, je to sám o sobě důkaz a bláznivá věc. Toto nezávislé znamení zvěrokruhu se často cítí klaustrofobické a uvězněné ve vztazích, takže po svém partnerovi vyžadují trochu prostoru. Pokud však Střelec opravdu miluje, připravte se na neskutečná dobrodružství, která vás s ním čekají.



