Největší cvoci podle horoskopu: V těchto znameních se rodí nejvíce bláznů

Jste potrhlí, nezkazíte žádnou legraci a vymýšlíte bláznivé kousky, abyste pobavili okolí? Pak nejspíš patříte mezi následující znamení zvěrokruhu, kterým byla do vínku dána svobodomyslná povaha bez zábran.

Jste blázen, kterého nic nezastaví a vždy si jdete za svým cílem bez ohledu na všechny a všechno? Nemáte hranice a nebojíte se ničeho? Řeknete vždy, co si myslíte bez ohledu na následky? Tak nejspíš patříte mezi následující tři znamení, ve kterých se rodí nejvíc cvoků.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jdou do každé výzvy, ať už je to sebevětší hloupost. Vždy se prostě nechají vyhecovat, čehož jejich kamarádi často využívají k pobavení. Chcete-li nějakého člověk snadno přesvědčit k bláznivé sázce, vsaďte právě na Lva. Je to cvok, který se nezastaví před ničím, pozor tedy, abyste se neunáhlili a neprohráli.

Lvi jdou do všeho po hlavě a neznají slovo strach. Je s nimi navíc velká legrace a milují pozornost davů. Bohužel dost často neznají hranice a žert se u nich může změnit ve vyhrocenost. Lvi si s ničím příliš nelámou hlavu a je to dost často na škodu, neuškodila by jim trocha sebereflexe.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci neznají hranice a jdou si za vším přes mrtvoly. Za svou pravdu se klidně pohádají do krve a je jim jedno s kým. Jsou to absolutní cvoci, kteří nehledí na následky. Bijou se za svůj názor a často bohužel neuznávají názor jiných lidí. Jedou si neustále tu svoji a mnozí lidé je považují za blázny. Není vůbec snadné je pochopit.

Střelci jsou složité povahy, která hraničí s bláznovstvím a šílenstvím. Jdou z extrému do extrému a nuda s nimi rozhodně nikdy není. Tohle slovo ve svém slovníku vůbec nemají. Zažijete s nimi adrenalin od rána do večera, ne nadarmo patří mezi největší cvoky zvěrokruhu. Nemají vůbec žádný stud a ani zábrany.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci se rádi baví a vymýšlejí nejrůznější šprýmy a žertíky na své okolí, které je má za cvoky a blázny. Jejich humor je totiž dost často za hranou a ne každý pro něj má pochopení. Býci se ale svými kanadskými žertíky neskutečně baví. Občas díky svým výbuchům emocí působí toto znamení bláznivě až směšně, je to ale prostě taková povaha.

Toto znamení si z ničeho nic nedělá, ani z posměšků a pomluv, a stále si jede tu svoji. Býk je totiž sám pro sebe nejvtipnější a klidně se svým žertíkům zasměje sám. A čím jsou drsnější, baví se víc a víc. V jeho přítomnosti se neustále mějte na pozoru, nikdy nevíte, co na vás vymyslí a co od něj čekat.