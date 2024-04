close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 2. 4. 2024

Víte, že i bobkovému listu se připisují až kouzelné schopnosti? Co myslíte, může vás vůně bobkového listu nakopnout k nevídaným výkonům nebo třeba kouřem vypudit smůlu? A co se stane, když si ho dáte do kapes?

Kouzlo bobkového listu Je vaše peněženka jako očarovaná a ztrácejí se z ní peníze? Jsou i vaše kapsy na půl vysypané a najdete v nich tak maximálně zmuchlaný papírový kapesník? Dejte si do peněženky nebo kapsy bobkový list a uvidíte, zda prokletí zlámané grešle zmizí a vaše kapsy i portmonku naplní nevídaným bohatstvím. Víte, co se o bobkovém listu říká? Bobkový list čili vavřín není jen tak ledasjaké koření! Podívejte. V tomto příspěvku vám autoři z kanálu Bylinkopedie poví, nač se bobkový list používá ve vaření, ale také léčení. Zdroj: Youtube Bobkový list v pověrách a magii Zajímá vás tajemno a magie starých časů nebo si chcete jen přečíst o bláznovství pohanů a starých babek? Ať tak či tak, mnohé pověry a kouzelná zaříkání stále prosakují do našich životů a jsou rozšířené po celém světě. Kdo ví, kde se třeba vzalo „zaťukání na dřevo“, kterým si chceme pojistit, že se skutečně stane to, co říkáme a nic nám to nezhatí. Podobně si to lidé říkají na západ, východ i na jih od nás. A to dokonce i mezi beduínskými kmeny Blízkého východu. Prý i bobkový list je svými magickými schopnostmi vyhlášený. V mnoha kulturách se také používá k očistě domova či různých jiných prostor vykuřování. Jistě můžete namítat, že patrně vykuřování má nějaký skutečně očistný efekt, nicméně jím měli být vyhnáni především duchové, ďáblové a smůla. I tato praktika je známá ve všech koutech světa a používá se k ní nejen svázaná snítka šalvěje, ale také například bobkový list. Bobkový list se pálí pro ochranu před negativní energií a pro očistu. Říká se také, že když si něco přejete, máte držet lístek vavřínu v ruce, do něj své přání směřovat a pak jej zapálit. Bohatství a úspěch vám má zajistit, když na něj slovo blahobyt napíšete zlatým inkoustem, a potom jej teprve spálíte. Některé zdroje ale tvrdí, že abyste si přání z bobkového listu pojistili, musíte je na lístek napsat v novoluní a za úplňku spálit a rozprášit do okolí. close info Profimedia / undefined zoom_in Vykuřování bobkovým listem nebo šalvějí někteří stále praktikují. Proč si dát bobkový list do kapsy nebo notýsku? Stejně tak by ale mělo fungovat, když budete lístek nosit v peněžence nebo kapse. Skrýt ve vaší ruce nebo notýsku by vám měl pomoci i na důležité schůzce týkající se financí. Výrazná nesladká zemitá vůně vás při každém přičichnutí vrátí zase na zem a snad i díky ní budete čelit snadno i rivalům, nepříjemným novinkám nebo konkurentovi, který vás bude chtít na schůzce vyšachovat ze hry. A když investice nevyjde, tak si uvařte pořádný vývar a bobkový list do něj přidejte také. To vás jistě zahřeje i na duši. Bobkový list podporuje imunitní systém a má řadu dalších pro zdraví skvělých vlastností. Související články close Hobby 8 výrazných rysů, které prozrazují skutečné aristokraty close Hobby Jak otevřít láhev vína bez vývrtky? Tento trik budete používat až do smrti video Zdroje: sot.com.al, plentifulearth.com

