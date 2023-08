Tito muži umí vydělat spoustu peněz: O která znamení zvěrokruhu se jedná?

Kteří muži vládnou kouzelným prstenem k vydělávání spousty peněz a jsou hvězdami předurčení k těm správným finančním operacím, při kterých se málokdy zmýlí? Kdo jsou ti muži, kteří vždy ve správný čas s přesností vědí, kdy utrácet a kdy šetřit? Astrologové určili čtyři znamení zvěrokruhu. Pojďme se podívat, zda vy či váš protějšek nepatříte mezi ně.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Muži narození ve znamení Kozoroha jsou dokonalými investory. Výborně dovedou zmapovat situace, při kterých vydělat nemalé peníze. I když se zpočátku může zdát, že z celého byznysu nic nebude, zdání klame a Kozorozi umí z této situace bravurně vybruslit. A co víc, navrch přidat pořádných pár zlaťáků. Nutno dodat, že Kozorozi nemají tento úspěch jen tak. Nad ostatními znameními vynikají především obrovskou pracovní morálkou.

Kozorozi umí vydělat hodně peněz. Každý den neúnavně pracují. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

I když se Lvi rádi povalují líně na impozantní pohovce, nenechte se zmást. Toto znamení, které miluje luxus, si na něj umí velmi dobře obstarat finance. Už jen proto, aby se neshodili před svým okolím, jelikož žijí většinou tak, jak od nich ostatní očekávají. A na okázalý způsob života je potřeba v bance kapitál. A že jsou Lvi šetřílci? Možná, ale většinou utrácejí tak, aby jim ostatní záviděli.

Rak (22.6. - 22.7.)

Od mužů narozených ve znamení Raka nečekejte žádné neuvážené výdaje či investice. Rak ke svému žití potřebuje stejně jako vzduch i finanční stabilitu a zabezpečení. Tyto muže děsí představa a zároveň možnost, že by o své peníze přišli. Vědí velmi dobře, jak své peníze spravovat a pokud k tomu zdědí vyšší finanční obnos, nerozpakují se ukázat svoji pravou panovačnou tvář.

Bohatí a úspěšní Raci jsou nesmírně panovační. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny muži jsou opatrní nejen ve všech životních aspektech, ale hlavně na své peníze. Muže narozeného v tomto znamení poznáte od útlého věku. Jsou to ti, co již v sedmnácti letech řídí svoji malou společnost, kterou postupně zvelebují a zvyšují její ekonomický zisk. Připravují se na budoucnost, ve které chudoba nemá místo. Umí si vydělané peníze užít, ale vždy si několikrát rozmyslí, za co dané peníze utratí, komu je věnují, či kam je investují.

Zdroje: www.tiemposur.com.ar, economictimes.indiatimes.com