Chytrý trik proti bolesti: Dejte prostředek na mytí nádobí do mrazáku

Je to skoro jako pokus z hodin fyziky. Víte, co se stane, když zmrazíte saponát? Mražený saponát je nebývale oblíbený z mnoha důvodů. Pomůže i na kdejakou bolístku a nejen to.

Mražený saponát pomůže od bolesti

V případě chladivých sáčků, které lze rychle přiložit na bolestivé místo na těle, nejede vůbec o účinky prostředku na mytí nádobí, ale o fyzikální vlastnosti této husté tekutiny. Konkrétně jde o to, že saponát vlastě nikdy nezmrzne a vydrží chladit déle než zmražená voda. Stane se z něj hmota, která je ještě dost tvárná na to, aby se dala dobře použít jako ledový obklad při bolesti. Máte-li často problémy s otoky, bolestmi hlavy nebo drobnými úrazy, pak neváhejte a jeden mražený sáček mějte vždy po ruce.

Zchlaďte potraviny i nápoje mraženým saponátem

Mražený saponát je také vhodné použít jako domácí variantu chladícího sáčku k potravinám do piknikového koše nebo chladící tašky. Abyste měli jistotu, že se obsah nedostane mezi jídlo uzavřete sáček s mraženým saponátem ještě do druhého uzavíratelného sáčku. Sada takto zmražených saponátových sáčků se výborně hodí na chlazení nápojů v létě. Několik jich umístěte na dno i do stran širší nádoby a nechejte uvnitř chladit džus nebo jiné nápoje.

Mražený saponát se stal hitem v úklidu trouby. Zdroj: shutterstock.com

Trik s chlazenými kostkami saponátu

Hitem internetu se také nedávno stala vychytávka na čištění mřížky v troubě právě pomocí mraženého saponátu. Ukázalo se, že zmražené kostky saponátu jsou ideálním nástrojem i čisticím prostředkem k dokonalému očištění a odmaštění mřížky i trouby. Pro tyto účely se hodí saponát rozlít do tvořítka na led a nechat v mrazáku do druhého dne. Jednotlivé tablety či kostky pak použijte k manuálnímu odrhnutí mřížky či trouby. Použijte ochranné rukavice, aby vás chlad nepálil a vrhněte se na to. Saponát v tomto podání funguje překvapivě dobře.