Jestli platí někdo v rostlinné říši za chameleona, je to liána! Tento „zelený parazit“ má jednu zvláštní vlastnost, která vás zaskočí.

Příroda je plná záludností a překvapení, které dokážou zaskočit i dnešní vědce. O tom, že ve zvířecí říši existují tvorové, kteří v rámci mimeze (tedy ochrany před predátory) mění svou podobu, se už ví. Například užovky korálkovky mají sklony kopírovat jedovaté korálovce nebo housenky se stylizují do hadů, aby zahnaly svého nepřítele. Ale že něco takového je i v rostlinné říši, to nikdo netušil…

Překvapení z pralesa

Když v 19. století chilští badatelé objevili liánu Boquilu trifoliolatu, mysleli si, že jde jen o novou rostlinu, která dostane místo v botanických příručkách. Ale pak si v roce 2014 všiml chilský botanik jedné věci – a to, že tato liána není obyčejná a dokáže měnit svou podobu, jak se jí zlíbí! Liána je totiž parazit, který žije na stromech, který se dokáže vzhledově dokonale přizpůsobit. Přejímá jejich tvar listů, barvu, délku řapíků nebo dokonce i ostny!

Dokonalá kopie kmene či listů

Jak to, že liána dokáže vytvořit takovou kamufláž? Podle vědců to má tato parazitická zelená rostlinka dobře spočítané. Jakmile trochu vyroste, obtočí se kolem stromu a dokonale se mu vzhledově přizpůsobí. Jakmile ale její výhonky dosáhnou na další strom, udělá totéž. Prostě se tato její část změní k nepoznání. A to dokonce i v případě, že jde o výrazně odlišné typy stromů, které si nejsou vůbec ničím podobné!

Mistryně převleků

Říkáte si, proč takovéto mimikry liána dělá? Podle vědců se tím maskuje před býložravci, kteří ji často ožírají. Podle výzkumů býložravci nejvíce ožírají tu část rostliny, která je nad zemí nebo na bezlistém kmeni stromu.

Liána, jakoby to tušila, a začala se chytře schovávat. O tom, jak dokáže dokonale zjistit vzhled svého hostitele, je zatím záhadou. Vodítkem budou zřejmě chemické signály, které stromy uvolňují a liána je dokáže včas rozklíčovat. Každopádně, v současné době patří za největší mistryni převleků v zelené říši. Gratulujeme!

