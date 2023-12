Štědrý den a vánoční svátky mají magickou moc. Alespoň si to mysleli naši předkové, kteří s nimi spojovali spoustu zvyků a rituálů. Které z nich vám zaručí v novém roce štěstí?





Co pro vás znamená štěstí? Pokud je to zdraví, tak pro vás máme jeden tip. Podle starých zvyků byste si měli noc před Śtědrým dnem dát pod polštář vlašský ořech a ráno, jakmile se probudíte, si ho rozlousknout a sníst. Jedna pověra tvrdí, že když to uděláte, uchováte si tak dobrou kondici a pevné zdraví po celý další rok. Podobných „pojistek“ štěstí je vícero. Jestli fungují, nevíme. Ale každopádně se dají chápat jako zábavná hra po celou rodinu. Určitě se při nich zasmějete, zabavíte… A když vám to přinese štěstí a zdraví do nového roku, tak je to jen dobře!



Autor videa Zdeněk Zdobinský vás seznámí s tradicemi na Boží Hod vánoční a svatého Štěpána. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Okoralý chleba a vejce

Začít můžete tím, že na Štědrý den (pokud to nestihnete, tak můžete i na Boží hod), snězte kousek okoralého chleba. V porovnání se štědrovečerními lahůdkami nejde o žádný požitek, nicméně toto skromné jídlo by vám mělo zaručit v novém roce štěstí. Stejný účinek má údajně i vejce, které vám snesou slepice na Boží hod. Stačí si ho upravit podle svého a přízeň paní Štěstěny vás (prý) nemine!

close info Profimedia zoom_in Okoralý chleba přináší štěstí.

Nezapomeňte na sekyru!

Nohy jsou důležitá část těla. Nosí vás, kam si zamanete. Zároveň jsou znakem stability, samostatnosti, mobility a mládí. Proto potřebujete, aby byly v té nejlepší kondici. To by vám měla podle starých tradic zaručit sekyra, kterou byste měli dát během štědrovečerní večeře pod stůl. Když na ní během vánočního hodování náhodou šlápnete, budete mít nejen silné nohy, ale i rok bez vážnějších nemocí.

Pozor, ať si nepřivoláte smůlu!

O Vánocích si můžete přivolat nejen štěstí, ale i smůlu. Naši předkové proto dbali na to, aby v tento čas nedělali určité věci, které nesou jen komplikace, mrzutosti a problémy. A o jaké činnosti se jedná? Zapovězené je malování, šití, vynášení popela nebo lití vody na dvůr. Pokud jste se rozhodli dohnat praní, tak to ještě odložte. Běžící pračka na Śtědrý den vám přinese jen smůlu! Máte-li krb, pak se určitě nepouštějte do vynášení popela. Hořící uhlíky nechte v klidu dohořet, protože by vám jinak hrozilo, že byste vynesli z vašeho domova štěstí.

close info Profimedia zoom_in Na Vánoce byste měli někomu věnovat alespoň jeden dárek. Kdo to neudělá, bude příští rok na mizině.

Pozor na půjčování a dary

Jedna pověra jasně varuje, že na Štědrý den by se nemělo nikomu nic půjčovat, protože to přináší do domu jen bídu a chudobu. Zato dary jsou žádoucí. Ten, kdo je z nějakého důvodu lakomý a nikomu nedá žádný dárek, prý přijde na mizinu. Tak skrblíci, pozor na to!

Zdroje: https://knihovna.obecmokre.cz, https://itesco.cz