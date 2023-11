Brambory jsou jedna z nejpoužívanějších příloh na celé zeměkouli. Zavděčí se komukoliv a na jakýkoliv způsob. Ale věděli jste, že vám tato potravina může velmi pomoci na silnici a možná vám i zachrání život? Podívejte.

Ať už máte sebekvalitnější auto, déšť a sníh jsou permanentně velkou překážkou. Stěrače sice stírají, ale kapky deště ne a ne sklouzávat po oknech. To může být velice nebezpečné, ať už pro samotného řidiče, který už tak má plnou hlavu stresu, tak i pro posádku auta. S tím ale může pomoci jedna klasická surovina, kterou pravděpodobně máte doma.

Na skvělý fígl s bramborou se můžete podívat v tomto Youtube videu z kanálu Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Brambora - zachránce života

Zní to podivně, ale je to vskutku tak. Stačí, když rozkrojíte bramboru a jednou polovinou potřete vaše čelní sklo auta. Zaprvé ze skla odstraníte špínu, ale to je jen takový bonus. Po potření čelního skla bramborou nechte 15 minut být a poté důkladně otřete hadříkem. Tím se vám na okně vytvoří taková pomyslná bramborová ochranná vrstva. Když na tuto vrstvu pak budou padat kapky deště nebo sněhové vločky, voda vám nebude tolik překážet a kapek na skle vám zůstane minimum. Je to díky škrobu, který brambora obsahuje. Škrob totiž snižuje povrchové napětí vody a tím se postará o to, aby se na skle přestaly vytvářet drobné kapičky vody. Vaše cesta bude bez zamlžených oken mnohem bezpečnější.

close info Profimedia zoom_in Když bramborou potřete čelní sklo vašeho auta, mohlo by vám to v deštivém dni i zachránit život.

Lesklá postranní okénka

Další skvělý trik, který dodá lesk vašim postranním okénkům u auta. Tentokrát však nebudete potřebovat bramboru, nýbrž zubní pastu. Na kousek hadříku nebo nepoužívaného zubního kartáčku naneste pastu na zuby a rozetřete ji po obou bočních okénkách. Poté suchým hadříkem odstraňte. Dejte si pozor, aby byl hadřík opravdu suchý. Sice vám to zabere trochu síly okénko otřít pořádně, aby na něm nezůstaly fleky, ale kdybyste to udělali mokrým hadrem, začala by vám zubní pasta vytvářet pěnu a výsledek by tak nedošel žádaného efektu. Nicméně po otření suchým hadrem vaše okénko bude čisté a bude se lesknout jako nové. A ani kdyby pršelo mu na lesku pranic neubere.

Zdroje: www.garaz.cz, www.autoforum.cz