Bylinky podle horoskopu. Který bylinkový čaj je právě pro vás zdravotní zázrak?

Astrologie může i za to, jakými nemocemi a zdravotními obtížemi mohou jednotlivá znamení zvěrokruhu trpět. Pramení to z charakterových vlastností, každé znamení je citlivé na něco jiného. Jaký bylinkový čaj může pomoci jednotlivým znamením zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana jsou pověstní tím, že nedokáží odpočívat. A platí to i v případě nemoci. V posteli toho moc nenaleží. Trpí také nespavostí, bolestmi hlavy a nervozitou. Potřebují bylinky na uklidnění. Pomůže jim popíjet odvar z chmelových šišek a kopřivový čaj na pročištění krve. Tím, že nedokáží moc odpočívat, bývají poměrně často nachlazení, v tom případě jim pomůže odvar z černého bezu.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci bývají vzteklí a temperamentní, s tím souvisí jejich potíže s trávením. Bolí je i často v krku a mívají angíny. Pomůže jim kostival, mateřídouška, puškvorec, s angínou si poradí podběl, a to ve formě čaje. Vhodnou bylinkou pro Býky je i petržel, která organismus vydezinfikuje.

Bylinkové čaje podle horoskopu. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ve zrozencích ve znamení Blíženců se neustále perou dvě osoby. Není proto divu, že jsou často nervózní, špatně se jim dýchá a často zapomínají. Pro zklidnění jim pomůže meduňka nebo kozlík lékařský. S trávicími problémy pomůže čaj z lněného semínka, na paměť je skvělý luční kmín.

Rak (22.6. - 22.7.)

Citliví Raci se často trápí, a tak není divu, že se potýkají se zažívacími problémy a bolí je žaludek. Ve stáří se přidávají i problémy s tlakem, ženy pak trpí na hormonální nerovnováhu. Čaj z meduňky, jasmínu nebo zázvoru zklidní žaludek. Pro ženské potíže se doporučuje odvar z kontryhelu.

Ženy narozené v Raku by měly pít kontryhel. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé ve znamení Lva mají široké srdce, které je však velmi citlivé. Trápí je potíže s tlakem, ale také s játry a žlučníkem. Důležitý je odpočinek a vyhýbání se stresu. Lvi by měli popíjet čaj z heřmánku, měsíčku nebo třezalky tečkované. Na játra i žlučník se doporučují hořké byliny, třeba petržel, bazalka nebo pelyněk. Měli by pravidelně pít i řepnou šťávu.

Panna (23.8. - 22.9.)

Puntičkářské a po dokonalosti prahnoucí Panny trápí stres a nervozita, takže se nevyhnou problémům s trávením. Do jídelníčku by proto Panny měly zařadit anýz a sléz. Mohou trpět i nachlazením. Eukalyptus a černý bez by zrozenci v Pannně měli mít stále při ruce, stejně jako koření, zejména kmín, zázvor a kopr. Uklidní je majoránkový nebo levandulový čaj.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Neustále touží po rovnováze a dlouho a těžko se rozhodují. I změny pro ně znamenají velký stres. Nevyhýbají se jim ani urologické problémy. Lidé ve Vahách by měli popíjet meduňku a mateřídoušku, které se pomáhají vyrovnat se stresem. Pro zdravé ledviny by měli popíjet speciální urologické čaje. Překvapí-li je bolest hlavy, pomůže sporýš lékařský.

Některé bylinky bychom měli mít stále doma. Meduňka pomůže od stresu. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Lidé narození ve znamení Štíra trpí vysokým krevním tlakem, protože žijí v napětí. Česnek by měli užívat každý den. Ostružinové listí, pelyněk a křen jim zase pomůžou při potížích s močovým měchýřem, střevy a pohlavními orgány.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Tihle dobrodruzi neustále někam jezdí a cestují, mají rádi dobré jídlo a pití. Z toho důvodu by měli myslet na své trávení a játra, časté přejídání jim neprospívá. Pomůže jim odvar z macešky, který odlehčí těžký žaludek a zrychlí trávení. Vhodný je i čaj z pampelišky.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Jedno z mála znamení, které mívá dobré zdraví, někdy však Kozorohy trápí revmatismus a rozšířené žilky. Mezi bylinky, které jim prospívají, jsou černý bez, tymián, sléz lesní i šalvěj. Na pokožku by měli používat odvar z přesličky.

Odvat z přesličky pomůže Kozorohům. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Zrozenci ve Vodnáři jsou veselí a společenští, což mívá za následek potíže s trávením, játry a často se cítí vyčerpaní. Potýkají se i s problémy s krevním oběhem a křečovými žilami. Meduňka i kozlík lékařský Vodnářům pomůže zvládnout nervové vyčerpání, na trávení je skvělý majoránkový čaj.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb potřebují v životě klid a pohodu. Pokud je nemají, pohltí je stres a potýkají se pak s onemocněním jater a slinivky. Dostat se znovu do pohody pomůže čaj z hlohu, na trávení je skvělá máta, stačí ji jen přelít horkou vodou a vyluhovat. Trávení uzdravuje zázvor a anýz.

Zdroje: bylinkyprovsechny.cz, ceske-bylinky.cz