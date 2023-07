Bylinky podle horoskopu: Které udělají nejlépe právě vašemu tělu?

Bylinky jsou zázračné rostlinky, které umí s naším tělem zázraky. Když se navíc zaměříte na konkrétní bylinku, která je užitečná právě pro vaše znamení zvěrokruhu, můžete si být jisti, že budete fit, svěží a zdraví.

Každý člověk má jiné tělo, tudíž na něj platí jiná bylinka. Vesmír předurčil jednotlivým znamením zvěrokruhu, která léčivá rostlina pro ně bude ta pravá. Vyzkoušejte tedy i vy tu vaši! O jakou se jedná, vám prozradí následující horoskop.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani mají často trápení s duší. Jsou nervózní, vystrašení a ve stresu. S tím jim pomůže dobromysl, která je skvělým přírodním antidepresivem. Pomáhá i s křečemi žaludku, střevních obtížích a s trávením způsobeným přejedením.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi by se v užívání měli zaměřit na yzop lékařský. Ten je vhodný pro astmatické záchvaty, jimiž právě Lvi často trpí. Také je vhodný pro lidi s problémy se srdcem. Yzop zlepšuje jeho prokrvení a činnost. Čaj z yzopu můžete klidně popíjet i preventivně.

Sedmikráska je skvělá pro Střelce. Zdroj: shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Možná si myslíte, že sedmikráska je obyčejná kytička, která zdobí trávníky, ale není to pravda. Je to velmi významná léčivka. Pomáhá Střelcům s bolestmi hlavy a migrénami, na které často trpí. Ideální je si ji přidávat do salátů. Nejen, že tam skvěle chutná, ale i vypadá.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci mívají problémy s průduškami, proto je pro ně jasnou bylinkou divizna. Ta pomáhá vašim průduškám, když je sužuje kašel. Nasbírejte květy divizny, usušte je na slunci a následně uložte do uzavřené tmavé nádoby. Odvar vám pomůže i při ztrátě hlasu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se často potýkají se záněty, proto je pro ně vhodnou bylinkou jitrocel. Ten má výrazné protizánětlivé a antibiotické účinky, ale také tlumí kašel a pomáhá při Crohnově nemoci a při onemocnění tlustého střeva. Jeho čerstvé listy hojí puchýře a přikládají se i na bodance od hmyzu.

Máta pomůže Kozorohům. Zdroj: Profimedia

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi trpí na zažívací problémy, proto je pro ně skvělým pomocníkem máta. Ta tlumí křeče a je vhodná i při nadýmání. Kozorohům pomáhá výrazně, ale i oni by měli mít na paměti, že si musí dávat v jejím užívání pauzu.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si zase potrpí na čaj z meduňky. Ta tiší nervový systém a pomáhá zklidnit mysl. Také je skvělá pro nespavce, což právě Blíženci jsou. Stačí si dát šálek meduňkového čaje před spaním a žádné léky nebudete potřebovat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Na potíže s ledvinami a močovými cestami pomůže Vahám zlatobýl, který si právě v těchto měsících můžeme natrhat na louce. Rozpouští ledvinové kamínky, je močopudný a má desinfekční účinky. Pamatujte, že ji lze snadno zaměnit za jiné rostliny, přesvědčte se tedy, že se jedná opravdu o zlatobýl, než bylinku utrhnete.

Měsíček je tou pravou bylinkou pro Vodnáře. Zdroj: Esin Deniz / Shutterstock.com

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Nejsilnější energetickou bylinkou je měsíček lékařský, který je doslova všestranným pomocníkem. Vodnářům pomůže s problémy se žaludkem, střevem, játry, ale je vhodný i při dýchacích problémech či při léčbě pohlavních orgánů. Můžete ho směle kombinovat s jinými bylinkami.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Kdo by nemiloval levanduli? Raci se její opojné vůně nemohou nabažit a co teprve, když zjistí, že má hojivé účinky a pro zlepšení trávení ji mohou zkombinovat s meduňkou a mateřídouškou. Olej z levandule jim zase pomůže s bolestí hlavy z přepracování,.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři často trpí na teploty a horečky, které jim pomůže snížit tužebník jilmový, který najdete především na vlhkých místech u potoků. Dále zmírňuje otoky, pocení a můžete ho využít i při regulaci váhy. Skvělý je i při řešení revmatických obtíží a artrózy.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou sporťáci tělem i duší, proto je často bolí svaly po fyzické námaze. V tom případě by měly začít užívat olej z majoránky, který jejich svalům pomůže. Můžete ho při únavě přidávat i do koupele a je vhodný i na ekzémy a jiné kožní problémy.

