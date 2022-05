Bylinková zahrádka na paletě: Úplně jednoduché řešení nejen na balkon

Chcete si svépomocí a neobyčejně jednoduše udělat krásnou pěstírnu pro bylinky? Vertikální pěstování bylinkové zahrádky v paletě zavěšené na zdi nezabírá žádné místo. Je to levné i funkční řešení. Paletu zvládne zavěsit a upravit každý. Nebojte se toho, bylinkami osázená paleta je pěkné alternativa záhonku nejen při nedostatku místa.

Zdroje: www.idnes.cz, www.ruralsprout.com

Palety nemusíte milovat, přesto jsou ideální

Boom recyklace europalet už je za námi, ale i přesto si někteří nemohou palety vynachválit. I v případě, že vám jednoduchý nábytek z neupravených dřevěných palet neimponuje, přesto jsou palety výborným řešením pro vertikální pěstovaní. Z obyčejné palety můžete mít bylinkovou zahrádku.

Recyklace palet si získala srdce mnohých, a to nejen protože je to levné řešení, ale také chytré, moderní a investujete-li do něj práci navíc, palety můžete proměnit i v docela pěkný nábytek. Proti gustu žádný dišputát, ne každý má na toto téma stejný názor. Nicméně jsou případy, kdy jsou palety jako dělané pro daný úkol a mezi takové rozhodně patří vertikální bylinková zahrádka.

Vertikální záhon z palet není težké dotvořit. Zdroj: lulu and isabelle / Shutterstock.com

Paleta v dobrém stavu potřebuje jen trošku práce navíc

Paleta v dobrém stavu nevyžaduje vůbec žádné úpravy nebo jen minimální, záleží jen na tom, jak přesně ji chcete využít. I v případě pouhého přimontování či zavěšení na zeď je to okamžitě funkční prvek. Zavěšenou paletu můžete hned používat jako rošt na zachycení háků a závěsných květináčů nebo jako jednoduché police, kam můžete umístit malé květináče s bylinkami, ale také například jahodami či okrasnými rostlinami. Velmi pěkně vypadá i paleta osázená sukulenty.

Pokud si dáte práci s odčištěním, mořením či lakováním. Z palet můžete mít i doplněk interiéru. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Jak z palety udělat bylinkovou zahrádku?

Obyčejnou dřevěnou paletu můžete také přeměnit na truhlíky k osázení. A budete k tomu potřebovat jen kus netkané textilie, pár hřebíků či šroubů a nová prkna, kterými zapravíte paletu tak, aby vznikly truhlíky.

Je to práce velmi jednoduchá, protože paleta je vlastně na takový projekt nachystaná. Klasická europaleta má rošt z pěti prken a spodní část je tvořena třemi prkny.

Jak na to?

Truhlíky k vertikálnímu pěstování vytvoříte tím, že paletu otočíte.

Rošt z pěti prken bude zavěšen na zdi a tři prkna tvořící spodek stačí zatlouct ze spodní strany, aby vzniklo dno. Získáte tak šest truhlíků, po dvou vedle sebe.

Pokud je chcete přímo osázet, pak je vhodné vyložit každý truhlíček s přesahem netkanou textilií či fólií a zafixovat nastřelovacími sponkami, skobami či čalounickými hřebíčky, které mají velmi širokou hlavičku, která textilii přidrží, ale neprorazí. Netkaná textílie dovolí odtékání vody, ale zeminu pěkně udrží, proto je to ideální materiál na dotvoření takového jednoduchého vertikálního záhonku.

Vertikální záhon ze dvou palet. K paletám je nutné jen přitlouct tři prkna, která tvoří dno truhlíků. Zdroj: Shutterstock.com

Rošt k zavěšení bylinek

Můžete se také rozhodnout „truhlíky" bez vystýlky pouze použít jako poličky pro menší květináče. Chcete-li pouze rošt na zavěšení květináčů, pak přimontujte paletu ke zdi spodní částí a pět horních prken využijte na závěs. Obyčejná dřevěná paleta se stane ideálním místem, kde můžete pěstovat mnohé bylinky pospolu. Budou mít dostatek světla a vertikální pěstování tímto způsobem zabere jen minimum místa.