Bylinky podle horoskopu: Které jsou zdravotní zázrak právě pro vás?

Už naše babičky říkaly, že ke většině nemocem není doktor vůbec potřeba. Stačí totiž přirozená síla bylinek! Musíte ale vědět, jaká bylinka se hodí pro jaké znamení. Když budete totiž bylinky určené vesmírem užívat pravidelně, čeká vás život bez závažných zdravotních problémů!

Bylinky umí pomoci s nejrůznějšími nemocemi. Pokud chcete žít šťastný a spokojený život bez zdravotních neduhů, pak se zaměřte na následující bylinky. Ty vám konkrétně pomohou udržet tělo ve formě a mysl v pohodě. Jaká bylinka je tou pravou právě pro vás?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou velcí nerváci, proto je pro ně nejvhodnější bylinkou bazalka. Ta stimuluje nervový systém a pomáhá i se zažívacími problémy. Tudíž si v horkých letních dnech připravte Mojito virgin nebo pořádně obložte pizzu čerstvou bazalkou. No a pokud se vaše partnerka ve znamení Berana vymlouvá na bolest hlavy, pak jí také dejte bazalku. Ta s bolestí hlavy zatočí a vaše milá už se nebude mít na co vymlouvat.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi by měli do svého života zařadit hřebíček. Ten má silné antiseptické účinky, uklidňuje žaludek a pomůže vám i v případě, že vás bolí zuby nebo dásně. Jestli totiž mají Lvi nějaké zdravotní problémy, je to právě se zuby. Díky hřebíčku budou mít zuby silné a zdravé bez nutnosti návštěvy zubaře.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci by měli používat v kuchyni dostatek kmínu. Ten zlepšuje zažívání, se kterým mají Střelci dost často problém. Také zmírňuje křeče, které je často trápí a to včetně menstruačních. Kmín tedy nedávejte jen na brambory, ale zakomponujte ho do více jídel.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci vždy tíhli k tradiční čínské medicíně. Ta velmi často používá při léčení koriandr. Pokud tedy patříte mezi ty, co ho nenávidí, máte smůlu a buď se budete muset přemoci, nebo to nezvládnete a vaše tělo bude strádat. Koriandr dezinfikuje trávicí soustavu a už ve středověku ho používali lékaři jako protijed, když chtěl někdo otrávit krále.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by měly svou pozornost zaměřit na mátu. Nejen, že v letních měsících skvěle osvěží, ale také stimuluje trávení a pomáhá s nevolnostmi. Máta také podporuje produkci žluči, tudíž si dávejte pozor, abyste to s její konzumací zase příliš nepřeháněli.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi mají dokonale štiplavý jazýček, kterému na peprnosti přidává především konzumace chillli. To nejenže jim pomůže s trávením, ale také povzbuzuje metabolismus a Kozorozi tak díky němu shodí nějaké to kilo, které mají navíc. Za pár měsíců s chilli z vás tedy budou zdraví a štíhlí jedinci.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci milují pepř, což se jim v životě vyplatí. Toto koření má totiž silné dezinfekční účinky a pomáhá tak tělu vyhánět škodlivé látky z těla. Pozor ale, pokud vás trápí obezita, na pepř raději zapomeňte, protože podporuje chuť k jídlu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Nejideálnější bylinkou pro Váhy je skořice. Ta působí antisepticky a samozřejmě antibakteriálně. Váhy bývají většinou vyhublé a potřebují nabrat nějaké to kilo, s čímž jim právě skořice pomůže. Navíc po ní Váhy voní a mají dokonalou pleť.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři by měli začít používat šalvěj, protože trpí nadměrným pocením, což není vůbec příjemné. Navíc jsou dost často cítit, s čímž jim šalvěj také pomůže. Navíc má i dezinfekční účinky, což je velmi důležité. V letních měsících by tedy neměli Vodnáři na šalvěj zapomínat obzvlášť.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Zázvor jistě znáte a víte, že podporuje chuť k jídlu, zahřívá a pomáhá s trávením. Zázvor pomáhá i s nachlazením a virózami, na které Raci taky často trpí. Pokud tedy chcete prožít následující podzim bez nudle u nosu, měli byste začít s konzumací zázvoru už teď.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Pažitka je naprostou klasikou českých zahrádek. Přidává se na brambory, do pomazánek, bylinkových másel či nádivek. Nikdy ji ale tepelně neupravujte, ztratí pak velké množství vitamínu C. Nejlepší je jíst ji syrovou a klidně jen tak samotnou. Uvidíte, že umí zázraky.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Vhodnou bylinkou pro Ryby je majoránka. Ta překvapí nejen svou jedinečnou vůní a chutí, ale i léčivými účinky. Majoránka urychluje trávení a podporuje tvorbu žluči a urychluje trávení. Také se používá v boji s migrénami, na které Ryby často trpí, a v neposlední řadě jim pomůže s nechutenstvím.

