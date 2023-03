Bylinky podle znamení zvěrokruhu: Které bylinky byste měli pěstovat právě vy?

Je tolik bylinek a rostlin, které můžete využít, ale jen jedna bylinka je podle astrologie ta, se kterou nejvíce rezonuje vaše znamení zvěrokruhu. Ať u ve formě odvaru, esenciálního oleje nebo koření. Zjistěte, která bylinka je ta vaše podle horoskopu!

Beran: Eukalyptus

Lidé narození ve znamení Berana se doslova pohybují rychlostí světla, jsou neustále v pohybu, pořád někam spěchají. Strážným andělem je pro ně eukalyptus, který jim pomůže, když se cítí unaveni a přemoženi.

Býk: Tymián

Smyslný Býk bude mít všechny své pocity uzemněné použitím tymiánu. Ať už je to jejich tělo, mysl nebo duše, co potřebuje očistu, tymián to všechno zvládne. Povzbuzuje spánek, psychickou regeneraci a úlevu od stresu, potlačuje chaos v jejich světě. Tymián, který k tomu všemu přitahuje bohatství a prosperitu, splní sny tohoto zemského znamení.

Každé znamení zvěrokruhu má svoji bylinku. Zdroj: Profimedia

Blíženci: Levandule

Když Blížence sužuje neklidná mysl a úzkostné srdce, levandule uklidňuje jejich duši. Levandule, která rozptýlí negativní myšlenky a nahradí je psychickou spokojeností, umožňuje Blížencům plně si uvědomit svou sílu. Když se jejich cíle zatemní rozptýlením, levandule odstraní jejich starosti z dohledu.

Rak: Heřmánek

Rak je ze své podstaty strážcem domova a přirozeným živitelem života. O svou rodinu se často obává, trpí něklidem a někdy jsou jeho psychické síly oslabeny. Pomůže mu heřmánek. Šálek čaje před spaním je nejlepším pomocníkem.

Pro Raka je ideální bylinkou heřmánek. Zdroj: Profimedia

Lev: Rozmarýn

Využití rozmarýnu je nekonečné, což je právě to, co odvážný Lev potřebuje. Jeho schopnosti zlepšující paměť přinášejí do jejich světa jasnost a úlevu. Ještě důležitější je, že přitahuje prosperitu, lásku a věrnost. Rozmarýn přivádí Lva až na vrchol světa.

Lev by měl na své zahradě pěstovat rozmarýn. Zdroj: Profimedia

Panna: Majoránka

Panna neustále něco převrací v hlavě, touha po dokonalosti způsobuje stres a nervozitu, které se projevují zažívacími potížemi. Majoránka jim pomůže, jakmile budou mít zažívání v pořádku, i hlava bude moci dobře fungovat. Umožňuje jim to uspořádat nepořádek ve svých myslích a utišit logickou část svého mozku, aby mohli naslouchat své intuici.

Váhy: Kopřiva

Partnersky orientované a beznadějně romantické Váhy nemají rády změny, hned se cítí pod psa. Trpí také urologickými potížemi. Jejich bylinkou je kopřiva, dvoutýdenní kopřivovou kůru by si měli dopřát každé jaro.

Štír: Třezalka

Štíři jsou známí chtíčem, silou a svými psychickými smysly, žádná bylina jim nepřinese více účinku než třezalka. Tato uklidňující slunečná bylina ještě umocní Štírův talent pro vše tajemné a umožní jim prozkoumat jejich hluboké niterné pocity a využívat intuici.

Střelec: Maceška

Tihle dobrodruzi milují život, jídlo a cestování. Pokud to přeženou, trpí zdravotními potížemi, játrům dávají pořádně zabrat. Maceška je přivede zpět k životu, odvar je skvělý na plný žaludek.

Kozoroh by měl pěstovat mátu. Zdroj: Profimedia

Kozoroh: Máta peprná

S intenzivní úrovní odhodlání u Kozoroha by měla být máta peprná základem jejich bylinné sbírky. Přitahuje bohatství, zvyšuje moc, přináší štěstí a dokonce uklidňuje.

Vodnář: Hřebíček

Hřebíček navozuje vize budoucnosti, pročišťuje a odpuzuje negativní energii, ba dokonce přitahuje nekonečnou prosperitu. Pro Vodnáře je to nejlepší bylina.

Ryby: Pelyněk

Žádná bylina se s Rybami nespojí lépe než pelyněk. Tato bylina překypuje účinky na psychiku, protože je známá pro navození lucidních snů a astrální projekce. Podpoří tak svět fantazie, který je pro Ryby stěžejní.



Zdroje: www.elitedaily.com, www.bylinkyprovsechny.cz