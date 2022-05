Které bylinky by mělo užívat právě vaše znamení. Zde je přehled doporučených

Pokud máte terasu nebo zahradu, je nejvyšší čas vysadit bylinky. My vám prozradíme, které bylinky vám byly vesmírem předurčeny, aby vás udržovaly fit, svěží a v pohodě. Budete tak mít inspiraci, co do připravených truhlíků zasadit.

Chcete si zkrášlit terasu, balkón, zahradu nebo třeba okenní parapet? Pak sáhněte po bylinkách! Nejenže jsou krásné na pohled a dodají vašemu jídlu nezaměnitelnou vůni a chuť, ale také prospívají zdraví. A pro některá znamení jsou jisté bylinky přímo nezbytné. Kterou bylinku byste si tedy dle horoskopu měli vysadit právě vy?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani by si měli zasadit do truhlíku mátu peprnou, která se řadí mezi nejvoňavější královny zahrady či terasy. Výrazně voní a má i silné dezinfekční účinky. Není vhodné ji proto často popíjet samotnou, ale v kombinaci s dalšími rostlinami. Berani ji však snesou i samotnou, ale v tom případě by si raději měli dávat jen slabší nálev.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou milovníci meduňky, která by měla zdobit jejich bylinkovou zahrádku. Jsou totiž často roztěkaní a meduňka skvěle zklidňuje mysl a pomáhá se spaním. Meduňka pochází ze Středomoří, mějte ji proto na slunném místě a v dobře propustné půdě. Meduňka je skvělá i při chřipce či nachlazení.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci by si měli vysadit měsíček lékařský, který má dezinfekční a protizánětlivé účinky. Žluté květy by si měl Střelec přidávat do bylinkových směsí, protože pročistí jeho organismus. Konzumace měsíčku lékařského navíc prý zlepšuje náladu a zahání chmury.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Pro Býky je vhodnou balkónovkou šalvěj. Samozřejmě pouze pod podmínkou, že žena ve znamení Býka není těhotná. Šalvěj se totiž dříve používala jako potratová bylinka. Jinak je ale v malém množství a v kombinaci s jinými bylinkami velmi prospěšná třeba na bolavý krk.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny a řepík jsou silná dvojka. Tato vzrostlá bylinka se žlutými květy se hodí na zahrádky, kde nejen skvěle vypadá, ale Pannám ještě prospěje. Využívá se jako léčivka především při hojení jizev a ran. Když se tedy Panna zraní, bude mít po ruce bylinku, která jí pomůže.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi by měli užívat kozlíkové kapky, které uklidňují. Jsou to totiž hrozní cholerici a nerváci. Když bylinku vypěstujete, na podzim je nutné sebrat kořen, protože v tomto období je v něm nejvíce léčivé látky. Život s kozlíkem bude pro Kozoroha i jeho blízké hned snesitelnější.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Jitrocel se spíše než do bylinkového záhonku hodí do bylinkového trávníku, ale to nevadí, protože pro Blížence je tak důležitý, že by ho i přesto měli mít. Jde o protizánětlivou bylinku, která je skvělá i na kašel, kterým Blíženci často trpí. Listy sbírejte nejlépe na jaře a přidávejte je do směsí na nachlazení.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pokud mají Váhy psychické potíže, měly by vysadit třezalku. Její nať i květ jsou právě při psychických problémech skvělé. Pokud ale berete nějaká léčiva, musíte se poradit s lékařem, třezalka se špatně snáší s jistými léky a přinesla by vám tak více škody než užitku. Především pak, pokud užíváte antidepresiva.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Dobromysl nebo také oregáno není skvělé jen na pizzu, ale také jako bylinka do čajů. Jak sám název napovídá, Vodnář díky této bylince bude mít lepší náladu a navodí mu pocit pohody a klidu. Když ji na zahrádce budete pěstovat, dopřejte jí slunné stanoviště.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Bylinka s krásnými růžovými vonnými květy s názvem mateřídouška obrůstá suché stráně, tudíž snadno získáte její semínka, která si můžete vysít. Je skvělá při kašli, bolesti v krku, ale i při psychické únavě. Můžete si z ní připravit čaj, ale i tinkturu, která se přidává do relaxační koupele.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Třapatka nachová je bylinka, kterou si lidé oblíbili až poslední dobou, Štíři pak především. Podporuje totiž imunitu, se kterou mají lidé v tomto znamení problémy, a celkově echinacea působí na revitalizaci organismu. Také jsou jí přiřknuty protirakovinné látky a přidává se do nejrůznějších bylinkových směsí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by měly vsadit na keříkové jahody, které se budou na jejich terásce skvěle vyjímat. Jsou plné vitamínů a jejich plody neskutečně dobré. Využít však mohou i mladé lístky jahodníku. Ty nejen skvěle chutnají například v salátech, ale také pročišťují organismus, což Ryby potřebují. V kombinaci s listy z maliníku a ostružiníku tvoří silnou trojku, která Ryby vždy postaví na nohy.