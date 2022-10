Největší čarodějky zvěrokruhu: Tyto ženy jsou nadané mimořádnými schopnostmi

Některé ženy mají šestý smysl, díky kterému umí předpovědět, když se něco děje. Jde o jakýsi dar, který dělá z ženy čarodějku. Nebojte se, jde pouze o bílou magii, té černé se tyto ženy vyhýbají jako čert kříži.

Následujícím třem znamením byl do vínku dán dar čarodějnictví. Tyto ženy mají zvláštní schopnosti, které jiné nemají. Umí předpovídat budoucnost, ví, když se má něco stát, a navíc umí číst v lidech, což se často vyplatí. Jen tak někoho si totiž nepřipustí k tělu!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce vidí do budoucnosti. Ví tedy, kdy se co stane a jak to dopadne. O svých schopnostech často nemluví, ví totiž, že by ji lidé využívali. Pro sebe je ale čas od času použije, aby zjistila, jaké důsledky bude mít její rozhodnutí v budoucnu. Také si podle své intuice vybírají muže, poznají, zda stojí za jejich zájem, či nikoliv.

Žena ve znamení Střelce je bytost, která své schopnosti podědila po předcích, možná ale ani ona neví, kdo z jejích příbuzných byl takto obdařen. Své schopnosti totiž také skrývali, aby se nedostaly do rukou nesprávných osob. Nebojte se ale, kdyby se blížilo nebezpečí, tak to svým blízkým samozřejmě řeknou, aby jim nebylo ublíženo.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou bílé čarodějnice, které to s bílou magií umí a kouzla jsou pro ně denním chlebem. Kromě toho, že umí udělat ze zlé situace dobrou, umí i vykouzlit lidem, kteří se zlobí, dobrou náladu. Ze žen ve znamení Býka totiž vyzařuje taková pozitivní energie, která na vás působí klidně, vyrovnaně a spokojeně.

Ženy ve znamení Býka umí oddálit nepříjemnou situaci nebo ji umí zmírnit, aby důsledky nebyly katastrofální. Myslete hlavně na to, že žena ve znamení Býka musí být obklopena hezkými věcmi, ty ji totiž nabíjí energií. Také miluje vodu, neustále tak musí být v její blízkosti. Voda je totiž čistá, chladná a životadárná tekutina, která této čarodějnici dodává potřebnou sílu a schopnosti.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Ženy ve znamení Býka milují všechny okultní vědy a zajímají se o ně. I ony samy mají nejrůznější schopnosti, které se snaží rozvíjet, aby se z nich staly kvalitní bílé čarodějky. Většinou přesně ví, co se stane a jak to řešit, aby byl co nejmenší průšvih. To se jim v životě leckdy hodí a vyhnou se díky tomu mnoha nepříjemnostem a zklamáním.

Ženy ve znamení Panny mají problém s muži, umí je totiž ovládat, tak jak potřebují. Když to ale muž po čase zjistí, je zle. Jako pán tvorstva chce mít vždy poslední slovo a to se mu v přítomnosti Panny opravdu nedaří. Panny z něj totiž dělají typ, který je více zženštilý, citlivý a empatický. Tak si totiž tato čarodějnice představuje ideálního partnera.