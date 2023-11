Máte doma stará cédéčka? Pak je určitě nevyhazujte, můžou vám ještě hodně posloužit.

Stará cédéčka nepatří do koše. Můžete je rozvěsit na stromy a použít jako účinné plašiče nenechavých ptáků, kteří vám celé léto uždibují úrodu. Lesklé cédéčko vám poslouží jako podtácek pod horké nápoje. Ale můžete si z něj vyrobit i praktické věci do domácnosti, třeba nástěnné hodiny nebo malou mističku na ořechy.

Autor videa Curi Guay vám ukáže, jak z cédéček vyrobit závěs nad dětskou postýlku. Více na kanále YouTube.

Duhová mistička

Mističek není nikdy dost! Proto není od věci si nějakou vyrobit do zásoby. Poslouží vám k tomu staré cédéčko. Jak na to: Cédéčko po stranách nařízněte nožem a rozdělte na dvě části. Z alobalu udělejte kuličku a položte ji na plech vyložený pečícím papírem. Na kuličku pak opatrně umístěte průhlednou lesklou část cédéčka. Tuto „pyramidu“ pak vložte do rozehřáté trouby a nechte ji dvě minuty při 180 ° C péct.

Místo nádobí organizér

Nemusíte mít strach, že plast se připálí a bude cítit. Díky tomu, že je v troubě tak krátce, žádné tragické scénáře se nekonají. Naopak! Cédéčko žárem trochu změkne a zdeformuje. Přikryjte ho kávovým kalíškem a nechte chvíli vychladnout. Za pár minut kalíšek uvolněte a voilà , miska je na světě! Počítejte s tím, že toto „nádobí“ z cédéčka není klasická miska, ale spíš organizér na drobnosti. Může se hodit například na vatové tampony.

Cédéčka nevyhazujte. Můžete z nich vyrobit spoustu praktických věcí.

Nebeské hvězdy pro mrňouse

Mít miminko je pěkně drahá záležitost. Nicméně spousta žen se snaží náročné odbobí překlenout s grácií a využívá tak různých možností, jak ušetřit. Pokud sháníte kolotoč nad postýlku, máme pro vás tip, jak si ho vyrobit levně doma. A právě ze starých cédéček! Postup je jednoduchý: Ve vroucí vodě povařte 5 minut 6 – 7 starých cédéček. Ještě teplé kotouče osušte papírovou utěrkou a rozdělte na polovinu, jako byste rozlepili dvě lepené kulaté sušenky. Na výrobu kolotoče použijte jen tu lesklou část, která je dekorativnější. Máte hotovo?

Ze starého cédéčka můžete vyrobit i praktické věci do domácnosti.

Ozdoby z cédéček

Přiložte jedno cédéčko ke druhému tak, aby vznikl obrys půlměsíce. Ten obkreslete černou fixou a vystřihněte nůžkami. Totéž udělejte rovnou dvakrát. Jednu část měsíce potřete lepidlem, přiložte na něj ozdobnou stužku tak, aby delší konec trčel ven. Potom na nános lepidla přiložte i druhou část měsíce. Obrys pak můžete libovolně ozdobit krajkou nebo jiným kouskem látky, který dodá ozdobě hladší kontury.

Veselé třpytkování

Vytvořte si papírovou šablonu hvězdičky, kterou pak několikrát překreslete na cédéčko a vystřihněte. Hvězdičky nalepte na delší část stužky, která trčí z ozdoby měsíce. Chcete, aby kolotoč byl pro vaše miminko krásně blyštivý? Potřete měsíc i hvězdy lepidlem a navrstvěte na něj třpytky (koupíte je v kreativních nebo výtvarných potřebách). Pak si připravte tylovou látku ve dvou barevných odstínech, které ladí k vašemu interiéru.

Lesklá plocha cédéčka předurčuje k výrobě dekorativních předměnů.

Tylové variace

Z tylu budete vyrábět tři nařasené koule. Postup je u všech stejný: Přeložte několik vrstev látky do tvaru čtverce. Pak tyl nakrabaťte tak, aby vám vznikla „harmonika“. Uprostřed ji zauzlujte stužkou v požadovaném odstínu. Měla by vám vzniknout obří mašle. Ale pozor, to není konec! Teď jednotlivé vrstvy látky začněte narovnávat ke středu tak, aby vám vznikla jedna krásná nadýchaná koule. Všechny tři nadýchané bochánky pak spojte do jednoho velkého. Připevněte k němu stužky, které jste ozdobili měsícem a hvězdičkami. Nakonec dekoraci zavěste nad dětskou postýlku. Váš potomek (případně vnouče) bude nadšený.

