Nejkrásnější čeští muži podle horoskopu: V těchto znameních se rodí slavní

Víte, ve kterých znameních zvěrokruhu se narodili nejkrásnější české mužské celebrity? My vám to prozradíme. V těchto třech znameních se totiž rodí ti nejpohlednější muži, kteří mají navíc šanci uspět i v umělecké branži.

Znáte tři znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ti nejhezčí muži, kteří mají kromě pěkné tvářičky i talent, šarm a vtip? Pokud ne, inspirujte se naším horoskopem. Uvidíte, ve kterých vodách lovit, abyste doma měly dokonalého krasavce.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ve znamení Lva se narodil jeden z nejpohlednějších a nejtalentovanějších herců a muzikantů současnosti. Nejde samozřejmě o nikoho jiného než o Vojtu Dyka, který v létě oslaví osmatřicáté narozeniny. Jde tedy o zralého muže, který ví, co chce a taky už to má. Mluvíme samozřejmě o jeho rodině. Léta žije s o mnoho let starší partnerkou a kolegyní Tatianou Vilhelmovou, která se kvůli němu dokonce rozvedla. Mají spolu syna Aloise a jak se zdá, jsou opravdu šťastní.

Muži ve znamení Lva jsou většinou bývají krásní, vysocí, talentovaní, umí zpívat i tančit. Mívají vysokou a atletickou postavu, jsou kreativní a velmi sexy. Ženy na nich mohou oči nechat. Navíc jsou chytří, sečtělí, intelektuálně zaměření a nikdy nezkazí žádnou legraci. Když potkají svou osudovou ženu, jsou jí věrní a milují ji celým svým srdcem.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Pro mladší generace je nejkrásnějším českým mužem Ben Cristovao, který se narodil ve znamení Blíženců a v červnu oslaví šestatřicáté narozeniny. Tento snědý krasavec v kombinaci s vypracovanou postavou nadchnul snad každou mladou slečnu v naší zemi. Navíc je na něm sexy to, že na sobě neustále pracuje a zdokonaluje se. Z účastníka SuperStar, který neuměl zpívat a jen dobře vypadal, se stal talentovaný mladý muž se spoustou aktivit.

Muži ve znamení Blíženců se zajímají o zdravý životní styl, sport, přírodu i ekologii. Většinou patří mezi vegany a vegetariány, kteří dbají na to, co svému tělo dopřávají. Ujíždí na bojových sportech jako je ju-jitsu nebo na adrenalinových sportech jako je snowboarding. Dbají ale i o svůj zevnějšek, někdy až moc, proto si o nich často ženy myslí, že jsou gayové.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Muži ve znamení Štíra jsou drsňáci, kteří okouzlují ženy, kudy chodí. Jedním příkladem za všechny je hudebník Václav Noid Bárta, který se narodil ve znamení Štíra a za pár dní oslaví dvaačtyřicáté narozeniny. Jde o muže, který na sobě velmi pracuje. Cvičí, posiluje a v posledních letech také dbá na životní styl. Přestal úplně pít alkohol a místo toho se nadchnul pro kutilské práce. Kromě zpěvu tedy umí i pracovat rukama, což se u umělců moc často nevidí.

Muži ve znamení Štíra jsou sexy drsňáci s dokonalým tělem, zarostlou tváří a sebevědomým vystupováním. Také často mají opálenou pleť, tmavé vlasy, hnědé oči a jsou vysocí. Není divu, že se o ně zajímají ty nejpohlednější ženy, mezi které často patří modelky či zpěvačky. Nikdy ale Štíra nenuťte do ženění, nemá s ním dobré zkušenosti a dítě s ním můžete klidně mít i bez svatby.