Kolik dostanete ve výkupně za jednotlivé druhy hub? Některé jdou do stovek koru

Rostou! Známá hláška všech milovníků sběru hub. Houbaři ze všech koutů republiky zažívají hotové žně. Stačí zaběhnout na chvíli do lesa a vaše košíky jsou hned plné. Máte jich tolik, že si s nimi nevíte rady? Zkuste je prodat. Znáte ceny hub ve výkupně? Jsou dost zajímavé!

Počasí momentálně přeje růstu mnoha druhům hub. Takže neváhejte a šup do lesa. Nejenže si na nich můžete pochutnat či udělat si docela fajn zásobu na zimu, ale získáte za ně i docela slušnou sumičku peněz, když s nimi zaběhnete do výkupny. Houby se v dnešní době prostě cení. A není divu! Jejich lahodná a aromatická chuť dodá na kvalitě všem možným pokrmům. Hned je z nich neskutečná delikatesa.

Jen tak pro zajímavost

Jestliže houbař složí mykologické zkoušky, nemusí prodávat houby jen ve výkupnách, ale může je dodávat přímo do restaurací. Když se vynechá překupník a houby jdou přímo do kuchyně, je cena mnohonásobně vyšší. A co je nejvíc? Pokladem jsou sušené houby. Tam může kilogram kvalitní sušené houby atakovat cenu až 10 tisíc korun.

Aktuální ceny na trhu

Liška obecná (Cantharellus cibarius) Zdroj: profimedia.cz

Liška obecná (Cantharellus cibarius)

Patří k nejoblíbenějším a nejpopulárnějším houbám. Roste hojně ve všech lesích, především jehličnatých. Bývá velice zřídka napadána hmyzem a pro svou tužší konzistenci se velice dobře uchovává. Kromě toho, že má skvělou aromatickou a nezaměnitelnou chuť, má protizánětlivé, antioxidační a antimikrobiálními účinky. Obsahuje spoustu prospěšných látek jako železo, vitamin C a D2 a betakaroten. Byl v ní objevený dokonce i serotonin, což je látka, jejíž nedostatek způsobuje poruchy spánku a deprese.

Výkupní cena: 1 kg za 250 Kč až 350 Kč

Hřib smrkový (Boletus edulis) Zdroj: profimedia.cz

Hřib smrkový (Boletus edulis)

Nekorunovaný král mezi hřibovitými houbami vždy potěší nejen svou chutí, ale i samotný pohled na něj vzbudí přímo euforické zážitky. Dorůst může přímo do gigantické velikosti a váhy až 1 kg. Povrch klobouku je nejdříve krátce bílý, postupně tmavne do široké škály hnědých odstínů. Na jeho okraji je v mládí patrná bílá linka, která se u ostatních „pravých“ hřibů nevyskytuje.

Najdete ho zejména ve smrčinách, výjimkou ale není ani jeho nález pod borovicemi, buky či břízami. Vyrůstá od počátku léta, ale hlavní vlna růstu přichází až koncem srpna a pokračuje do konce října.

Výkupní cena: 1 kg za 200 Kč až 300 Kč

Hřib dubový (Boletus reticulatus) Zdroj: profimedia.cz

Hřib dubový (Boletus reticulatus)

Řadí se k houbařsky nejvyhledávanějším druhům a často je nazýván jako „pravák“. Zbarvený bývá v bledě nahnědlých až hnědých odstínech od světle kožově hnědé či šedavé přes šedohnědou, hnědookrovou, světle hnědou až sytě hnědou. Povrch může být vrásčitě nerovný, pokožka bělavě plstnatá, suchá, matná, později až krupičkatě šupinkatá, někdy i zčásti olysalá. Najdete ho často v listnatých a smíšených lesech, ale klidně i na hrázi rybníka.

Výkupní cena: 1 kg za 250 Kč až 400 Kč

Křemenáč (Leccinum) Zdroj: profimedia.cz

Křemenáč (Leccinum)

Křemenáče patří k zajímavě aromatickým houbám v českých lesích. Houby z čeledi hřibovitých mají obvykle dlouhou nohu a klobouk zbarvený v různých odstínech oranžové a červené. Třeň je pak bílá a pokrytý drobnými černými a šedivými šupinkami. Téměř všechny druhy křemenáčů jsou jedlé. Houbařsky nejoblíbenější druh je bezesporu křemenáč březový.

Výkupní cena: 1 kg za 150 Kč až 250 Kč

Zdroje: www.chytre-bydleni.cz, www.nasezahrada.com, www.zivotvcesku.cz