Nejoblíbenější barva Čechů je modrá. Na druhém místě se umístila barva, kterou mnoho Čechů miluje, říká se, že vás udělá štíhlejšími, ale zároveň sluší málokomu. Podívejte se, o kterou barvu se jedná.

Podle výzkumu je modrá barva nejoblíbenější nejen v Česku, ale i v celém světě. A na pozici hned pod ní se umístila černá. O té se říká, že se hodí k naprosto čemukoliv, a že dokonce zeštíhluje.

To je pravda. Zároveň má však podle odborníků tato barva i značné nevýhody a opravdu sluší jen málokomu. Jak to, že jedna z nejoblíbenějších barev umí vytvořit takové problémy? Podívejte se.

Černá je noc, káva, plíce kuřáků, inkoust, a tak dále. Nejen tyto asociace dělají černou jednou z těch nejoblíbenějších barev na světě. Obecně se říká, že černá barva zeštíhluje postavu, hodí se naprosto k čemukoliv, a i když to dříve byla barva smuteční, dnes se vyrábí nejvíce oblečení právě v černé barvě. To jsou samozřejmě výhody, ale tato barva má jednu nevýhodu, o které moc lidí neví. A to je, že dělá lidi starší. Jak to funguje?

close info Profimedia zoom_in Černá barva vám sice může zúžit postavu, ale zato vám ještě více zintenzivní hloubku vrásek a kruhů pod očima.

Módní experti prozradili důvod, proč černá barva zestaršuje lidi. Černé oblečení zvýrazňuje například tmavé linky pod bradou, vrásky a stíny kolem očí. Černé oblečení opticky zúží vaše tělo, ale zároveň udělá váš obličej starší.

Vrásky, kruhy pod očima a propadlé oblasti vašeho obličeje se v černém oblečení zdají být hlubší a viditelnější. Pokud tedy nosíte například černé šátky, šály, roláky, nebo kabáty s vysokým límcem, mějte na vědomí, že to může přinést tyto negativní účinky.

Co s tím

Nemusíte však vůbec klesat na mysli. Existuje totiž mnoho způsobů, jak nosit černé oblečení, a zároveň si nedělat starosti s tím, že vypadáte starší. A k tomu stačí jen umět si vyhrát s doplňky. Pokud vám kus černého oblečení sahá až ke krku, můžete jej překrýt například pomocí barevného šátku, šály či nějakého velkého náhrdelníku.

Jestli chcete nosit černou a zároveň se vyhnout nežádoucím “vedlejším účinkům”, je důležité, aby černá barva netvořila linii mezi vaším obličejem a krkem. Čím více vám černé oblečení sahá pod bradu, tím více budou vidět vaše vrásky a symboly stáří v obličeji.

